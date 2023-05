Santiago Giménez y su mensaje que tiene ‘loca’ a la afición del Feyenoord

Feyenoord cumplió en el De Kuip y derrotó 3-0 al club Go Ahead Eagles para quedarse con el título de la Eredivisie, el futbolista mexicano Santiago Giménez marcó al minuto 18 para darle más seguridad al campeonato y de paso mantenerse en la pelea por la Bota de Oro de la liga neerlandesa. El mexicano se mantiene a la caza de los líderes, sólo a dos anotaciones, con dos fechas pendientes por disputarse.

23 goles con la camiseta del Feyenoord ha sido una cuota descomunal para Santiago Giménez en su primer temporada en Europa, además, el futbolista mexicano hará su debut en la Champions League la siguiente temporada, algo que acerca mucho su postura por permanecer con el club una campaña más, ante los diversos rumores de una posible salida por el interés de varios clubes en Europa.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre su continuidad en el Feyenoord?

En medio de las celebraciones del Feyenoord con su afición, Santiago Giménez concedió una entrevista para Fox Sports, donde habló de su futuro con el club así como la experiencia que ha sido para él sentir el calor de la afición y de los festejos al escuchar corear su nombre.





“Por supuesto, es lo que quiero (quedarme), pero no puedo ver el futuro, no sé qué va a suceder, pero voy a estar feliz, me siento increíble aquí”, dijo el atacante mexicano en entrevista.

Santiago Giménez aceptó que había visto muchas imágenes del campeonato que tuvo el club en 2017... último título que había conseguido el Feyenoord, por lo que sabía cómo era la afición, sin embargo, ahora que ha podido verlo de cerca, su alegría fue mayor.

“Fue sorprendente, fue enorme, nunca imaginé algo tan grande. Vi fotos de esto antes de 2017, pero solo vi una parte, no había visto todo lo demás. Así que fue hermoso. Fue buena (la celebración), por eso no puedo hablar muy bien, en casa tengo dos habitaciones y hay 8 personas. algunos están durmiendo en la sala, es lo mejor tenerlos aquí. Están mi padre, mi madre, mi hermana, mi novia, el padre de mi novia, la hermana de mi novia, y mi mejor amigo”, dijo Giménez.

El atacante del Feyenoord señaló que los cánticos de la afición al decir su nombre le provocó ‘piel de gallina’, por lo que tuvo palabras de afecto para los aficionados que siempre le han apoyado desde su llegada, “Es asombroso, ellos son maravillosos. Somos una familia y eso es el Feyenoord”.