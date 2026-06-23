Luis Ángel Malagón regresaría ANTES de lo PLANEADO al América; esta es la posible fecha

El Club América ha comenzado su preparación de cara a la siguiente temporada, misma en donde esperan regresar al trono nacional luego de la salida de André Jardine y posterior contratación de Guillermo Almada, quien dice adiós a su aventura en Europa para volver al país.

Colectivamente, al América no le alcanza

Dentro de las interrogantes que tiene la institución azulcrema aparece el nombre de Luis Ángel Malagón, quien podría volver antes de lo esperado a las canchas luego de la dolorosa lesión que le impidió formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Cuándo vuelve con el Club América?

¿En qué fecha podría volver Luis Malagón con el América?

La ruptura en el tendón de Aquiles que sufrió hace unos meses, así como la posterior operación que protagonizó, hicieron que Luis Ángel Malagón se perdiera el resto del Clausura 2026, así como una hipotética convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Sin embargo, las buenas noticias han comenzado a llegar a su vida. Y es que, de acuerdo con nuestro colaborador David Meddrano, la evolución física que el portero del América ha tenido es tan satisfactoria que su proceso de recuperación podría recortarse incluso un mes.

Bajo este contexto, es probable que, de mantener este ritmo, Luis Malagón vuelva con el América para noviembre de este año y no a inicios del 2027 como se tenía establecido. De ser así, entonces luce probable que el guardameta pueda ver minutos en la próxima Liguilla del futbol mexicano.

¿Cuáles son los números de Luis Ángel Malagón con el América?

Luego de los grandes momentos que vivió en instituciones como Morelia y Necaxa, Luis Malagón fue fichado por el Club América en enero del 2023, por lo que ya suma más de tres años en Coapa. Además del tricampeonato, el portero acumula 146 juegos, mismos en donde registra 140 goles en contra y 58 vallas invictas.