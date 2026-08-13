Llegó a Chivas en este torneo y puede jugar en varias posiciones, pero está cepillado por Milito

Chivas tuvo uno de los mejores mercados de fichajes para cualquier equipo mexicano rumbo al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues la directiva rojiblanca confirmó la llegada de elementos como Kevin Castañeda de Xolos, así como Jordan Carrillo de Pumas.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Sin embargo, pocos recuerdan que Chivas también trajo de vuelta a Luis Rey, un jugador mexicano que destacó en su última temporada en Puebla pero que, sin embargo, no ha tenido los minutos que se esperaban en su regreso al Rebaño de la mano de Gabriel Milito.

¿Luis Rey, el “refuerzo” de Chivas que fue borrado por el DT?

Después de haber tenido una temporada redonda con Puebla, la directiva de Chivas decidió traer de regreso a Luis Rey para apuntalar su zona defensiva junto a otros elementos, lo anterior destacando que el mexicano puede jugar como central o, incluso, como mediocampista de contención.

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Sin embargo, la realidad es que Luis Rey no ha tenido la oportunidad de destacar en el centro del campo ni en los primeros juegos del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ni en la Leagues Cup, torneo en donde tuvo la oportunidad de jugar ante la lesión de José Castillo pero, sin embargo, no fue considerado.

Y es que, si bien aún queda mucha parte de la temporada, algunos aficionados rojiblancos mencionan que Gabriel Milito lo habría borrado por completo como ha ocurrido con otros elementos desde su gestión, destacando lo que ocurre con Miguel Tapias o, en su pasado, lo que sucedió con Erick Gutiérrez.

¿Cuántos partidos tiene Luis Rey en primera división?

La gran oportunidad de Luis Rey en la primera división mexicana no se dio con las Chivas del Guadalajara, sino más bien con la Franja del Puebla, institución en donde logró ser titular en varias ocasiones y en donde sumó 29 partidos, acumulando 47 en total con los disputados en el Rebaño.