Fue campeón en Cruz Azul, hoy vive una pesadilla con la afición de Chivas

Han pasado dos jornadas correspondientes a la Leagues Cup y, la realidad, es que este torneo ha funcionado para que algunos aficionados comiencen a criticar el accionar de un jugador de las Chivas del Guadalajara, el cual, vale mencionar, formó parte de Cruz Azul en el pasado.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A pesar de ser uno de los líderes y capitanes del Rebaño Sagrado, la realidad es que Luis Romo no ha tenido la mejor de las relaciones con la afición de Chivas, un hecho a considerar toda vez que, en su etapa en Cruz Azul, llegó a ser un elemento realmente querido.

¿Por qué Luis Romo no es un jugador tan querido en Chivas?

Todo inició durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando Luis Romo aseguró que México no estaba obligado a ganar a Corea del Sur. Esta declaración no cayó bien entre la comunidad rojiblanca, la cual aseguró que el futbolista no tenía el liderazgo que el equipo necesita.

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Esta situación empeoró hace unos días cuando, durante el juego entre Chivas y LAFC, Luis Romo ejecutó de manera desacertada un cobro desde los 11 pasos que ayudó a que el Rebaño Sagrado perdiera desde la tanda de penales, por lo que fue criticado por su extraña forma de tirar estos cobros.

Por tal motivo, dicha situación contrasta con lo que ocurrió en Cruz Azul, equipo en donde no solo fue campeón del torneo Clausura 2021 sino que, además, fue un elemento muy querido por la afición celeste, la cual lo extraña hasta estos días por su accionar en el terreno de juego.

¿Cuántos goles sumó Luis Romo en Cruz Azul y Chivas?

A pesar de que ha sido utilizado como central en línea de 3, contención y falso 10, la realidad es que los números de Luis Romo en ambos equipos no son nada negativos. Con Cruz Azul el mexicano acumuló 9 anotaciones y 21 asistencias, mientras que con Chivas registra 2 goles oficiales.