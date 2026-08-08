Cuántos hermanos tiene Lionel Messi y a qué se dedican cada uno de ellos

El nombre de Lionel Messi es tendencia, pero no por lo que hace dentro de la cancha, sino por un tema fuera de él, ya que la noche del viernes (tiempo Argentina) falleció su padre en un hospital de Rosario. Jorge tuvo 4 hijos, entre ellos Leo, quien tiene 3 hermanos que se dedican a algo relacionado con su carrera.

Jorge Messi perdió la vida luego de complicaciones de salud que arrastraba desde la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuando se dio una fake news acerca de su muerte. Por lo anterior, desde Argentia reportaron que el jugador del Inter Miami no estará en el duelo contra Rayados de Monterrey, correspondiente a la jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Leo tiene 3 hermanos que se dedican a algo relacionado con su carrera.

Los hermanos de Messi

El exjugador del Barcelona es el tercer hijo de 4: 3 hombres y una mujer. Los hermanos de Leo son muy cercanos a él, ya que son sus trabajadores en sus diferentes negocios o fundaciones.

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Rodrigo Messi: Es el mayor de los hermanos Messi. Trabaja en los diferentes proyectos relacionados con la imagen y la carrera de su hermano Lionel, como lo es la Fundación Leo Messi. Matías Messi: Es el hermano del medio. Actualmente, es presidente y fundador de Leones FC, club de la categoría Primera C de la AFA que tiene origen en Rosario, tierra que vio nacer al futbolista de Inter Miami. María Sol: Es la menor de los Messi y tiene 33 años. Es una crack en la moda y es la responsable de The Messi Store, la marca de ropa vinculada a la familia.

Los 3 hermanos Messi se mantienen alejados de las cámaras y del ojo público, pese a que trabajan para Lionel, ya sea en sus empresas o liderando su fundación.