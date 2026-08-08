México vs Estados Unidos: cuánto cuestan los boletos para la Final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf

México cumplió el objetivo de clasificar tanto al Mundial Sub-20 de 2027 como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a los cuales el combinado azteca no acudió en París 2024 tras hacer un papelón. Pero ahora, buscarán cerrar el torneo con un título, aunque para ello se enfrentarán a Estados Unidos en la final del campeonato de la Concacaf, cuyos precios de boletos son accesibles.

Los boletos del duelo entre México y Estados Unidos ya están a la venta en la plataforma de Fanki, esa a la que le tocó administrar las entradas para el duelo entre la selección y Portugal, que dio por reinaugurado el Estadio Banorte (antes Azteca). En la página también puedes adquirir el lugar en el inmueble, para que la experiencia sea más placentera.

Todas las entradas serán generales y tienen un costo de 334.8 pesos.|Selección Nacional de México

Los precios de los boletos México vs Estados Unidos

La final del premundial Sub-20 entre México y Estados Unidos se jugará en el legendario Estadio Azteca. Todas las entradas serán generales y tienen un costo de 334.8 pesos. Cabe mencionar que se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por usuario y ya están disponibles hasta agotar existencias.

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Otra de las cosas que debes saber es que la plataforma no hace reembolsos una vez emitidos los boletos, los cuales son válidos para un solo acceso, por lo que si sales del estadio, no podrás volver a ingresar, sin excepciones.

Fecha y hora del México vs Estados Unidos

Los mexicanos y estadounidenses se enfrentarán por el título del premundial de la Sub-20 este domingo 9 de agosto en punto de las 5 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Azteca, que vuelve a ser sede de un torneo de categoría, como lo hizo durante el verano en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.