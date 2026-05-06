¿Luis Suárez vuelve a Uruguay rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Luis Suárez volvió a encender la ilusión de millones de aficionados uruguayos. El histórico delantero del Inter Miami dejó abierta la posibilidad de regresar a la Selección de Uruguay de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™, pese a que hace algunos meses había anunciado oficialmente su retiro del combinado nacional.

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El "Pistolero", máximo goleador en la historia de la Celeste, habló tras un entrenamiento con el Inter Miami y sorprendió al reconocer que jamás cerraría la puerta a una eventual convocatoria mundialista.

"Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a una Copa Mundial de la FIFA™", afirmó el atacante uruguayo.

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Las declaraciones del delantero de 39 años rápidamente generaron expectativa entre los aficionados sudamericanos, especialmente porque su salida de la selección estuvo marcada por momentos tensos y críticas públicas hacia el entorno del equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Suárez explicó que en su momento decidió dar un paso al costado porque consideraba importante abrirle espacio a las nuevas generaciones del futbol uruguayo. Sin embargo, también reconoció que hubo declaraciones que no debió hacer y aseguró que ya ofreció disculpas a las personas involucradas.

El legado de Suárez sigue intacto en Uruguay

Luis Suárez se retiró oficialmente de la selección en septiembre de 2024, después de disputar un partido de eliminatorias mundialistas frente a Paraguay que terminó empatado sin goles.

Su despedida marcó el final de una era histórica para Uruguay. El delantero cerró su etapa con 69 goles en 143 partidos, convirtiéndose en el máximo anotador de todos los tiempos de la selección charrúa.

Después de anunciar su retiro, Suárez lanzó fuertes críticas hacia Marcelo Bielsa y señaló que el ambiente dentro del grupo se había vuelto complicado. Aquellas declaraciones generaron polémica en Uruguay y parecían cerrar definitivamente cualquier posibilidad de regreso. Sin embargo, el panorama ahora luce diferente. El delantero mantiene viva su pasión por competir y reconoce que todavía siente la energía necesaria para seguir jugando al máximo nivel.

"Sigo teniendo esa adrenalina, esa ilusión de querer seguir jugando", comentó el atacante.

Suárez revive en Inter Miami y sueña con seguir compitiendo

Desde que dejó la selección, Luis Suárez se concentró completamente en el Inter Miami, equipo con el que conquistó el MLS Supporters' Shield 2024 y posteriormente la MLS Cup 2025.

Aunque durante varios meses perdió protagonismo bajo las órdenes de Javier Mascherano, el uruguayo parece haber recuperado confianza con la llegada del técnico Guillermo Hoyos. El delantero suma dos goles en siete partidos de liga y recientemente volvió a encadenar titularidades, algo que no ocurría desde noviembre.

Suárez aseguró que todavía disfruta intensamente cada partido, cada gol y cada competencia. Y mientras mantenga esa motivación, la posibilidad de verlo nuevamente vestido con la camiseta de Uruguay rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue más viva que nunca.

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