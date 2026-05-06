Más sanciones: este argentino se perderá primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, los diferentes países se preparan, tal como hizo México que dejó atrás las polémicas con una conferencia de prensa de Javier Aguirre. Sin embargo hay países que no la pasan del todo bien por cuestiones de reglamento y la Selección Argentina perderá a un futbolista por dos partidos por insultos y discriminación.

Mientras que muchos se preguntan qué pasará con los jugadores de Chivas de la Selección Mexicana, en Sudamérica se dio un problema recientemente. Pues Argentina ya sabe que no podrá contar con Gianluca Prestianni para los dos primeros partidos del Mundial 2026 debido a que la FIFA le dará continuidad a la sanción de la UEFA.

El argentino supuestamente hizo insultos de racismo contra el brasileño|@365scoresMX

Al no haber partidos oficiales de selecciones antes de la justa internacional y ya eliminado de la Champions League, al mediapunta argentino no le quedan encuentros para cumplir con el castigo impuesto por el máximo organismo europeo. En ese contexto, la FIFA aprobó el pedido de la UEFA para que sea extendido por fuera de Europa, a nivel mundial.

Gianluca Prestianni fue el argentino que mandó contundente mensaje a México tras perder la final ante Marruecos|AFA- Selección Argentina

¿Por qué Gianluca Prestianni se pierde dos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Tal como explica el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, UEFA sancionó a Prestianni con 6 partidos por conducta discriminatoria (homofóbica) contra Vinicius en la Champions League. Tres de ellas fueron en probation (suspendidas 2 años). Ya cumplió una y quedan 2 efectivas. FIFA aceptó el pedido de UEFA y extendió la sanción a nivel mundial (Art. 70 Código Disciplinario).

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De este modo, siempre y cuando Prestianni sea convocado por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo, el jugador del Benfica se perderá los encuentros del ante Argelia el 16 de junio y contra Austria el 22 de junio.

¿Por qué Prestianni NO juega con Argentina contra Argelia y Austria? Lo explicamos:



UEFA lo sancionó con 6 partidos por conducta discriminatoria (homofóbica) vs Vinicius (Champions, feb 2026).

3 con probation (suspendidas 2 años)

1 ya cumplida, quedan 2 efectivas.



FIFA aceptó… pic.twitter.com/tU6rN8Sy2U — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) May 6, 2026

¿Qué fue lo que ocurrió entre Gianluca Presttiani y Vinícius Jr?

En el partido de la UEFA Champions League ocurrido el 26 de febrero, Vinícius Jr. acusó a Prestianni de haberle dicho “mono”, un insulto racista. Aunque no se pudo corroborar esto, el argentino fue sancionado por insultos homofóbicos. De hecho, el jugador del Benfica se perdió los 16avos frente al propio Real Madrid. Ahora también se perdería el Mundial.