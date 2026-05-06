¡Escándalo en Argentina! FIFA extiende sanción y Scaloni pierde a una figura para el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El panorama para el atacante del Benfica, Gianluca Prestianni, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM ha dado un giro inesperado y preocupante para el jugador, principalmente, y para la selección argentina.

El Comité Disciplinario de la FIFA anunció que la sanción de seis partidos impuesta originalmente por la UEFA al jugador argentino, ha sido extendida para tener efecto mundial.

Esta decisión administrativa cae mal en el campamento de la Albiceleste, ya que inhabilita al joven talento para ver acción en el inicio de la máxima justa mundialista, complicando los planes del cuerpo técnico nacional.

¿Cuál es el origen del castigo de Gianluca Prestianni?

El castigo de Gianluca Prestianni se debe a un incidente ocurrido el pasado 17 de febrero de 2026, durante el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid en el Estádio da Luz.

El motivo principal de la sanción fue una conducta discriminatoria (clasificada por la UEFA como homófoba) contra el delantero brasileño Vinícius Júnior. Durante el segundo tiempo, el atacante del Real Madrid denunció ante el árbitro François Letexier que Prestianni se había tapado la boca con la mano para llamarlo “mono”.

Tras una investigación del Órgano de Control, Ética y Disciplina, la UEFA determinó que, si bien no se pudo comprobar el insulto racista específico, el jugador sí incurrió en una "conducta discriminatoria". Por ello, le impuso una sanción original de seis partidos.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, quien ha seguido de cerca la evolución de Prestianni como una de las piezas de recambio generacional, ahora debe evaluar si vale la pena ocupar una plaza de convocado en un jugador que no podrá pisar el césped los dos primeros encuentros de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

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¿Cuáles son los partidos que se perdería Prestianni en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM?

Esto significa que, de ser convocado por Lionel Scaloni para la fiesta mundialista, Prestianni no podrá jugar los dos primeros partidos de la fase de grupos de Argentina: