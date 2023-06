Luka Modric le pone fecha a la revelación de su futuro

Durante la concentración de la Selección de Croacia para la Liga de Naciones de la UEFA, Luka Modric fue cuestionado acerca de su futuro con el Real Madrid. Su contrato finaliza el 30 de junio y, aunque hay reportes sobre una potencial renovación, no existe confirmación de alguna de las partes. Algo es seguro: el mediocampista ya sabe lo que viene.

“Podremos hablar sobre cómo continuaré mi carrera después de esto. He tomado una decisión, pero hablaremos de ello cuando termine la Nations League. Estoy enfocado en ella. Sólo quiero pensar en los partidos y no hablar de otra cosa. Estamos aquí para ganar el título y no pensamos en volver a casa”, dijo.

Luka Modric | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

Cuando un periodista español le preguntó si el momento ameritaba despedida o si lo vería en la capital de España, el mago croata respondió: “No, nos vemos en Madrid”.

Modric lamentó la salida de Benzema

Recientemente, se especuló sobre lo posibilidad de que Modric emigrara al futbol de Arabia Saudita, como lo hizo el francés Karim Benzema. Lejos de aclarar los rumores, el balcánico abordó la marcha de su excompañero.

“Lamentamos que un gran jugador como Karim se vaya, pero cada uno tiene su propia carrera y hace lo que cree que es mejor para él. Le agradecemos todo lo que ha hecho por el Real Madrid y le deseamos suerte”, comentó.

Preguntado en torno al final de su trayectoria internacional y el aliciente que puede ser para los duelos entrantes, aseveró: “Siempre disfruto de jugar en la selección y cada presencia aquí me llena por completo. El hecho de que se acerque mi final con la selección no es motivo para que lo disfrute más. Disfruto cada vez que me pongo la camiseta, en cada entrenamiento. Mientras ese sea el caso y pueda ayudar, no hay razón por la que no debería estar aquí".