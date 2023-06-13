Kylian Mbappé ‘explotó’ contra medio francés ante su posible llegada al Real Madrid

El verano árabe ha concluido con la salida de Karim Benzema del Real Madrid por una oferta mareante por el astro galo, el actual campeón Al Ittihad se ha hecho de los servicios del delantero para las próximas temporadas llevándolo para ser la competencia directa de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí. Alo que ha provocado una serie de eventos, 'efecto dominó' que podrían concluir con la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid para la siguiente temporada en LaLiga.

En la Casa Blanca entienden que la salida de Karim Benzema representa una pérdida absoluta en el club, en liderazgo y cuota goleadora, por lo que en la dirección deportiva se planea la posible llegada de una súper estrella esta temporada. Ante la situación contractual de Kylian Mbappé y la noticia de que no renovará con el Paris Saint-Germain, diversos medios señalaron que el futbolista por fin cumpliría su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid la próxima temporada.

RESUMEN: México 2-2 Camerún | Partido Amistoso en el Estadio Snapdragon

Te puede interesar: Lionel Messi declara que no jugará la Copa del Mundo 2026

¿Dónde jugará Kylian Mbappé la siguiente campaña?

Luego de que el diario Le Parisien asegurara que el futbolista del Paris Saint-Germain tendría todo arreglando con el Real Madrid para llegar esta temporada, Kylian Mbappé no dudó en desmentir la información públicamente, reiterando su compromiso con su club para la siguiente temporada en la que será el rostro absoluto de la entidad, una vez que se ha completado la salida de Lionel Messi y el futuro en el aire de Neymar Jr. Los objetivos del club siguen siendo los mismos, y buscarían en el mercado un nuevo bombazo para pelear por la Champions League la siguiente campaña.

"MENTIRAS… Cuanto más grande es, mayormente se extiende. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG, donde estoy muy contento", comentó Kylian Mbappé en la nota publicada por el diario Le Parisien.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Te puede interesar: El partido que detonó la rivalidad entre México y Estados Unidos

Mientras tanto el Real Madrid continúa n la búsqueda del sustituto inmediato de Karim Benzema para la siguiente temporada, el club n contaban con la pérdida de su referente y tendrá que apostar fuerte en el mercado si desea volver a pelear por todo en la temporada. Barcelona mantiene los mismos objetivos por lo que la posible llegada de una figura como Harry Kane cobra mayor fuerza.

Por su parte Kylian Mbappé finalizó la campaña pasada con 41 goles en todas las competencias del PSG y fue uno de los futbolistas más determinantes de todo el año futbolístico 2022-23.