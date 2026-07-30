Pocos creen en él, pero podría ser la SORPRESA de Cruz Azul en el Apertura 2026

Han pasado algunas jornadas desde el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, sin duda, Cruz Azul ha demostrado que tiene todo para buscar nuevamente el campeonato de la mano de Joel Huiqui, quien firmó para ser el técnico del club después de lo vivido la campaña pasada.

cruz azul

No obstante, y a diferencia de lo que ocurrió en el cierre del torneo anterior, el entrenador mexicano podría apostar por otros jugadores que han recuperado su nivel en este inicio de temporada. Y, sin duda, uno de los que llama poderosamente la atención es Luka Romero.

Luka Romero, ¿la sorpresa de Cruz Azul para este Apertura 2026?

Nacido en Durango el 18 de noviembre del 2004, Luka Romero es un jugador de 21 años de edad que representa a la Selección de Argentina pero que cuenta como mexicano gracias al lugar donde nació, por lo que, además, da minutos para la regla de menores al menos hasta este torneo.

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Luka llegó a Cruz Azul en enero del 2025, por lo que ya suma un año y medio en la institución; sin embargo, todo parece indicar que su torneo de consolidación podría ser este Apertura 2026, y lo anterior deriva del gran nivel que ha mostrado en estos últimos partidos de la mano de Joel Huiqui.

De hecho, Luka Romero tuvo una excelente pretemporada con el club y, además, entró de gran forma en los siguientes duelos ante equipos como San Luis y Puebla, por lo que muchos expertos consideran que este Apertura 2026 podría ser la sorpresa y la revelación del club dirigido por Joel Huiqui.

¿Cuáles son los números de Luka Romero en Cruz Azul?

Luka Romero ha disputado un total de tres temporadas con Cruz Azul hasta ahora, mismas en donde el jugador nacido en México registra 2,524 minutos distribuidos en 72 partidos. En esta cantidad de tiempo, el mediocampista argentino acumula 10 anotaciones y 4 pases a gol.