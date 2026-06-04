Mahmoud Hassan, el “Trezeguet” de Egipto que hoy lidera las bandas de su selección

Con Egipto clasificándose a una Copa del Mundo tras quedarse fuera en Qatar 2022, la esperanza del cuadro africano tiene otros matices. En Rusia 2018 fue la histórica vuelta tras 28 años sin futbol mundialista. Ahora, con algunas figuras en su último turno al bate, la situación se ve desde otra perspectiva. He aquí el presente de Mahmoud Hassan… el Trezeguet egipicio.

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¿Quién es Mahmoud Hassan, mundialista por Egipto?

Hoy con 31 años el mundo se ve distinto para el futbolista que hoy juega para el Al Ahly de su país. Cuando el equipo volvió a los mundiales con casi 3 décadas sin pisar terreno mundialista, este hombre era un joven que vivía uno de los momentos más dulces de su carrera. Pero hoy sabe que no puede dejar pasar esta oportunidad para trascender.

Aunque clasificarse a un Mundial es una hazaña que pocos pueden presumir, su desempeño en aquella competición fue paupérrimo. Terminaron últimos de grupo y la alegría obtenida en aquel momento quedó totalmente opacada tras caer 0-1 ante Uruguay, 3-1 ante Rusia y 2-1 contra Arabia Saudita.

En ese 2018, Mahmoud Hassan volaba, era futbolista del Anderlecht y jugaba a préstamo con el Kasimpasa de Turquía. Hoy regresó a su país en lo que parece el punto final de su carrera, aunque con una nueva oportunidad a nivel selección nacional al disputar este nuevo torneo veraniego internacional.

¿Por qué le dicen Trezeguet a Mahmoud Hassan?

Todo inició cuando el atacante era más joven, pues se indica que sus amigos le llamaban así. Comentó en el pasado, que algunos le veían parecido físico, aunque lo cierto es que Mahmoud Hassan era un fanático total del futbolista francés. Ante eso, indica que cada vez que marca goles, cree que le hace honor a un apellido tomado que le hizo famoso a nivel internacional.

Ahora, Trezeguet y Egipto tienen una cita con la historia por clasificarse a su tercer Mundial. El reto iniciará cuando debuten contra Bélgica el lunes 15 de junio, en el Grupo G que se completa con Irán y Nueva Zelanda.