La mala noticia: México se queda también fuera del BEISBOL en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

La Selección Mexicana de Beisbol, que cayó por paliza de 9-1 ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol para ser eliminado del torneo en la Ronda 1, no solo carga con ese descalabro, se suma otro tal vez igual o más importante y es perderse los Juegos Olímpcios de Los Angeles en 2028.

En el programa oficial de Juegos Olímpicos para la edición que está a dos años de distancia, se fijó que el proceso de clasificación hablando de equipos participantes por el Continente Americano, es de tres plazas, de las cuales una Estados Unidos la tiene asegurada y amarrada por el ser la nación anfitriona.

Y los otros dos anhelados, peleados y codiciados boletos iban a ser entregados a los dos equipos de América con mejor participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Actualmente siguen en la lucha Canadá, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana; dos de esos cuatro tendrán el acceso a Juegos Olímpicos.

Ahí tres son considerados potencia como los boricuas, venezolanos y dominicanos. Los que lleguen más lejos en el Clásico Mundial serán los dos que vayan a Los Angeles 2028 y México ha quedado cepillado porque para otras latitudes existen otros procesos de clasificación para un torneo de beisbol en Olímpicos que solo se compite con seis novenas.

Te podría interesar: Benjamín Gil reacciona ante eliminación de Clásico Mundial de Beisbol y sostiene que no HAY FRACASO

Crédito: Mexsport

Los Juegos Olímpicos y la información de Los Angeles 2028 es muy clara sobre el proceso de clasificación y sí, solo seis selecciones van a la justa, por lo que se ha quedado para el olvido una participación.