ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana se pronuncia tras lesión de Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón sufrió un duro revés en su carrera profesional, el arquero mexicano se lesionó en el partido entre el Club América y el Philadelphia Union correspondiente a la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Con esta terrible noticia, el guardameta nacional se perdería la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Nacional de México se pronunció a través de redes sociales.

En la cuenta oficial de Twitter, el cuadro nacional mandó un mensaje de aliento al guardameta azulcrema en este duro momento: ''Ángel, cuentas con todo el apoyo de los Incondicionales y de quienes integramos la Selección Nacional de México. Deseamos de corazón que tengas una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, ‘Mala’! 💚 #SomosMéxico 🇲🇽'', destacó.

Se une el futbol mexicano con Malagón

Tras el cotejo en suelo estadounidense, el mismo André Jardine se dijo frustrado por lo sucedido en un partido que parecía ir con normalidad. Además del director técnico brasileño, Raúl Rángel, guardameta de la Selección Mexicana reiteró su apoyo a su compañero en su recuperación: “Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga”, destacó el portero de las Chivas del Guadalajara.

Finalmente, desde la Sultana del Norte, Rodrigo Aguirre expresó su sentir tras la lesión de Malagón, con quien compartió vestidor tanto en los Rayos del Necaxa y en las Águilas del América.