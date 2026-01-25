¿Malas noticias para Santi Gimenez? Esto dijo el entrenador del Milan

El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, se ha mostrado cauto pero optimista al hablar sobre la evolución física de Santiago Giménez, delantero mexicano que continúa en proceso de recuperación tras una lesión en el tobillo que lo ha mantenido alejado de las canchas durante varias semanas. La situación del atacante ha sido seguida de cerca tanto por el club italiano como por la afición, debido a la importancia que puede tener en la recta final de la temporada.

Giménez no ha disputado un partido oficial desde finales de octubre, cuando apareció por última vez en un compromiso de la Serie A. Posteriormente, el futbolista fue sometido a una intervención quirúrgica luego de que los tratamientos iniciales no lograran eliminar por completo las molestias. Desde entonces, el cuerpo médico del Milan ha trabajado en un plan de rehabilitación enfocado en asegurar una recuperación total y evitar recaídas.

En conferencia de prensa, Allegri fue claro al señalar que el regreso de Giménez no será apresurado. El técnico italiano reconoció que al delantero “todavía le falta tiempo” para volver a competir, aunque destacó que su evolución ha sido positiva y que el jugador responde bien a cada etapa del proceso. Para el entrenador, lo más importante es que el mexicano regrese en plenitud física y pueda aportar de manera sostenida, especialmente cuando el calendario se vuelva más exigente.

De acuerdo con los tiempos estimados tras la cirugía, el periodo de baja oscila entre seis y ocho semanas, por lo que el retorno de Giménez podría darse entre febrero y marzo, dependiendo de cómo avance su adaptación al trabajo con balón y a la exigencia física del grupo. En Milan existe confianza en que el atacante estará disponible para el cierre de la campaña, un tramo clave tanto en la Serie A como en las competiciones europeas.

