Arabia Saudita ofrece una FORTUNA para robarse a estrella del Real Madrid

Arabia Saudita vuele a sacudir el mercado con una jugada que parece de videojuego una oferta de 1,000 millones de euros para tentar a Vinicius y llevárselo del Real Madrid rumbo al Al-Ahli. De acuerdo con informaciones no se trata de un simple “sondeo”, sino de una real para atraer a una figura de talla mundial al fútbol árabe.

De acuerdo con los reportes, el plan saudí estaría respaldado por el Fondo de Inversión Pública, con la promesa de un contrato histórico para el brasileño y un proyecto de imagen alrededor del Mundial 2034. No es solo dinero: también se habla de un rol como embajador y de condiciones especiales para que el jugador controle su futuro más adelante, en un paquete hecho para convencer a una superestrella en plena cima.

En Valdebebas, la lectura es clara, el Real Madrid no planea sentarse a negociar si no se respeta lo que dicta la letra fría, incluida la cláusula. Pero el simple hecho de que la oferta exista instala una pregunta incómoda en la casa blanca: ¿qué pasa cuando el rival no compite con un club, sino con un país y su billetera?

¿Vinicius está evaluando la oferta del Al-Ahli?

Para Vinicius, la propuesta llega en un momento clave de su carrera, con la edad y el estatus perfectos para seguir construyendo legado en Europa o abrir un camino distinto. En Brasil se reporta que su entorno está evaluando la propuesta, precisamente porque un contrato así “resuelve la vida” de varias generaciones. Y ahí está el dilema debido a que aceptar una cifra irrepetible o sostener el plan deportivo que lo ha convertido en figura global con el Real Madrid.

El punto deportivo pesa, y mucho, quedarse en Madrid significa seguir peleando por Champions, Balón de Oro y títulos que definen carreras. Irse al Al-Ahli, en cambio, es apostar por un proyecto emergente donde el objetivo es convertir la liga en un escaparate mundial a golpe de chequera. No todos los días te ofrecen elegir entre historia y fortuna, pero a Vinicius le tocó.

Al-Ahli: superestrellas y la oferta por Vinicius

El Al-Ahli no es un equipo “vacío” esperando nombre y marketing: ya tiene figuras reconocibles para el público hispano en Estados Unidos. En ese vestidor aparecen Riyad Mahrez, Franck Kessié y Édouard Mendy, además de nombres como Roberto Firmino, Roger Ibáñez y Merih Demiral, que reforzaron el salto mediático del club. La idea es clara: rodear a Vinicius de talento con experiencia europea para acelerar el impacto deportivo y comercial.

Con ese contexto, la decisión del brasileño se vuelve una de las más importantes de su vida: si prioriza el dinero inmediato o los títulos internacionales que todavía puede seguir acumulando con el Real Madrid. Porque la oferta saudí no solo busca ficharlo: quiere “robarse” un símbolo del presente del fútbol, justo cuando su historia aún se está escribiendo.

