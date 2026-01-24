Villarreal vs Real Madrid: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 21 de LaLiga; marcador online

Este sábado 24 de enero del 2026, continúa la actividad de la Jornada 21 de LaLiga y el último encuentro del día es el Villarreal vs Real Madrid.

Un juego llamativo y destacado entre el tercer lugar de la tabla que busca hacer pesar su localia para acortar la distancia ante el segundo lugar de la tabla, el equipo merengue que busca y necesita los tres puntos para seguir en la lucha por el título.

Villarreal llega en el tercer lugar de la tabla con 41 puntos conseguidos al tener 13 victorias, dos empates y cuatro derrotas. Mientras que el Madrid se ubica en el segundo lugar con 48 puntos conseguidos al tener 15 victorias, tres empates y dos derrotas.