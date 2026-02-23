Faltan 13 jornadas por disputarse y este equipo ya consumó el descenso más humillante de la historia

La Temporada 2025-26 de la Championship, la Segunda División de Inglaterra, terminará hasta el próximo 2 de mayo; sin embargo, con 13 jornadas por disputarse el Sheffield Wednesday ya tiene asegurado su descenso a la Tercera División, tras perder este domingo 22 de febrero en el Derby ante el Sheffield United por 2-1.

Sheffield Wednesday firma el descenso más humillante en la historia de Inglaterra

Por primera vez en la historia de las categorías profesionales del futbol de Inglaterra, un equipo desciende en febrero a falta de 13 jornadas por disputarse y ese ha sido el Sheffield Wednesday que consumó este domingo su caída a los infiernos de la Tercera División.

El Sheffield Wednesday es último de la clasificación con -7 puntos, producto de una deducción de 12 unidades por declararse insolvente económicamente en octubre de 2025 y posteriormente de seis puntos menos por infracciones financieras relacionadas con el pago de jugadores y staff.

Ni ganando los 39 puntos que siguen en juego el Sheffield podrá alcanzar al Leicester City, el otrora campeón de la Premier League en la campaña 2015-16 y que ahora suma 33 unidades y hundido en el puesto 22 de la Championship.

La desastrosa campaña del Sheffield se completa con una victoria, ocho empates y 24 derrotas, 10 de ellas de manera consecutiva.

En su más reciente partido ante el Sheffield United, en el Derby de la ciudad, no pudieron aprovechar la superioridad numérica que tuvieron durante prácticamente toda la segunda mitad y terminaron cayendo por 2-1 para consumar su descenso en su visita al Bramall Lane.

Son horas difíciles para el Sheffield Wednesday, un club con 158 años de historia y que forma parte del grupo de los cuatro equipos profesionales más antiguos de Inglaterra junto con Notts County, Stoke City y Nottingham Forest.

