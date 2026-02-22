OFICIAL: Todos los espectáculos deportivos que se cancelaron hoy 22 de febrero en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco, ha vivido una jornada convulsa durante este domingo 22 de febrero derivado de una ola de violencia tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, y que ha provocado la cancelación de varios eventos deportivos en la capital tapatía.

Te puede interesar: ¿Se cancela el Abierto Mexicano de Tenis? Dan postura oficial

RESUMEN: Necaxa vs Toluca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Eventos deportivos cancelados en Guadalajara, Jalisco, este domingo 22 de febrero

Las autoridades de Guadalajara, en participación con los organizadores de distintos eventos como la Liga BBVA MX Femenil y la Liga BBVA de Expansión MX, decidieron cancelar distintos eventos deportivos programados para este domingo 22 de febrero para salvaguardar la integridad de los ciudadanos ante los hechos de violencia que han azotado a la ciudad.

Es por es que se tomó la decisión de suspender dos partidos del futbol mexicano, además del paseo dominical Vía RecreActiva y el Festival del Caballo en Tlajomulco.

El Clásico Nacional Femenil entre las Chivas y el Club América tampoco pudo celebrarse este domingo en el Estadio Akron y se espera que en las próximas horas se reprograme.

Eventos deportivos cancelados en Jalisco:

Liga BBVA MX Femenil | Chivas vs América - Estadio Akron

Liga BBVA de Expansión MX | Tapatío vs Tlaxcala - Estadio Gregorio 'Tepa' Gómez

Vía RecreActiva en Guadalajara

Festival del caballo en Tlajomulco

|FACEBOOK CHIVAS

Otros eventos deportivos cancelados en México

El encuentro de la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre el Querétaro y Juárez FC a disputarse este domingo 22 de febrero en el Estadio de la Corregidora de la capital queretana también fue postergado por temas de seguridad.

Por su parte, los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis a disputarse en Acapulco, Guerrero, emitieron un comunicado de prensa en el que reiteraron la realización del evento tal y como estaba programado y desmintieron los rumores surgidos en redes sociales en donde se hablaba de la supuesta cancelación del torneo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Suspenden partido de la jornada 7 de la Liga MX HOY domingo 22 de febrero