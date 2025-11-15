La maldición por la que Chivas no ganará el Clausura 2025

Una maldición estadística fantasmal persigue siempre al sexto lugar en la historia de la Liga BBVA MX , de los 84 torneos en formato de liguilla, ni un equipo ha podido levantar el trofeo tras finalizar en esta posición durante la fase regular. Ahora, Chivas asume este desafío en el Apertura 2025, convertido en el último clasificado directo a los cuartos de final tras un cierre espectacular.

Los números son contundentes, los líderes generales han conquistado 25 títulos, los segundos lugares 22 y los terceros 14. Mientras, la sexta posición aún no sabe lo que es ser campeón entre todas las ediciones disputadas. El Rebaño conoce este historial, habiendo terminado en esta misma ubicación en tres ocasiones anteriores de 1999, 2022 y 2024 sin poder superar las semifinales.

Una sequía que ¿tendrá fin?

La sequía tapatía se extiende desde el Clausura 2017, cuando venció a Tigres en la final. Su última aparición en la discusión del título fue en 2023, nuevamente ante los felinos, donde esa ocasión cayeron derrotados en una remontada de alarido.

El camino parece comenzar con obstáculos

Los dirigidos por Gabriel Milito deberán superar rivales que mostraron mayor consistencia durante la temporada y cuentan con planteles más profundos y de mayor valor económico. Sin embargo, el equipo del entrenador argentino tiene en sus manos la oportunidad de escribir una de las hazañas más memorables recientes, demostrando que en el fútbol las estadísticas están para romperse.

El primer rival será Cruz Azul, uno de los grandes favoritos para llevarse el campeonato, pero que tras las ausencias de Kevin Mier y Lorenzo Faravelli, no se pude descartar a estas Chivas.

