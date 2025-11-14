FIFA advierte a Pumas sobre Keylor Navas antes del Play-In

La FIFA recomienda a los Pumas de la UNAM no utilizar a Keylor Navas para el duelo del Play-In. El portero costarricense tendría solo 48 horas de descanso previo al encuentro ante los Tuzos.

El referente tico tendrá actividad con la selección de Costa Rica, por lo que tendría muy poco tiempo de reposo previo al duelo con los felinos. La recomendación de la FIFA es que los futbolistas tengan un descanso de 72 horas.

Bajas de peso en Pumas

Otras bajas que suman los auriazules son jugadores como Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Jorge Ruvalcaba. Previo al duelo ante Haití, el costarricense Keylor Navas habló sobre sus compañeros de selección.

“A Joel todos lo conocemos, sabemos el talento y la experiencia que tiene. Si el entrenador toma la decisión es porque está en óptimas condiciones. Nosotros estamos muy contentos de contar con un jugador como él. Tenemos la experiencia para afrontar estas situaciones. Hay que ganar los dos partidos, dependemos de nosotros mismos. Vamos a trabajar para estar lo mejor posible y estar al 100 por ciento”, dijo Navas.

Un histórico se hizo presente en Pumas

Esta semana, Pumas recibió la visita de otro portero histórico, el colombiano René Higuita, quien aseguró que Efraín Juárez es el técnico indicado para el equipo felino.

“Gracias al presidente de Pumas, gracias a mi amigo Efraín por dar la posibilidad, la oportunidad de estar acá en esta institución, de la que tengo grandes recuerdos también, muy buenos recuerdos de mi época, de Jorge Campos. Y bueno, pues a la afición, qué les puedo decir: muchos, muchos éxitos, las cosas se van logrando paso a paso, tengan un poquitico de paciencia porque tienen un gran técnico.”

Pumas suma casi 15 años sin levantar un título de Liga BBVA MX. El equipo felino también tiene duras bajas por lesión para el Play-In; es el caso de J.J. Macías y Memo Martínez.

