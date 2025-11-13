¿Mala leche? Este es el equipo con peor “Fair Play” de toda la Liga BBVA MX

La disciplina fue el talón de Aquiles de Pumas durante el Apertura 2025, el conjunto universitario cerró el torneo con 50 tarjetas amarillas y siete rojas, de las cuales cinco correspondieron al cuerpo técnico, números que lo colocaron como el club con peor comportamiento en la Liga MX, de acuerdo con la Tabla Fair Play del Apertura 2025.

En promedio general de todos lo equipos durante el torneo, fue un amonestado cada 10 minutos y registró una expulsión cada 250 minutos, cifras que reflejan una constante tendencia al juego ríspido. Durante la campaña de los universitarios, cuatro jugadores fueron suspendidos por acumulación de cinco amarillas: Rubén Sánchez, Jorge Ruvalcaba, Caicedo y Adalberto Carrasquilla, este último, protagonista de una de las acciones más polémicas del torneo .

El peor momento disciplinario del club se vivió en la jornada 3 frente a Querétaro, cuando acumuló cuatro amarillas, una roja y 18 faltas cometidas, su registro más alto de indisciplina. Además, los datos oficiales de la Liga MX indican que la mayoría de sus amonestaciones ocurrieron en los últimos 15 minutos (76’-90’), reflejo de la pérdida de control en los cierres de partido.

En la Tabla Fair Play, el reglamento de competencia de la Liga MX establece la asignación de puntos negativos, 1 punto por amarilla, 3 por doble amarilla o roja directa, y 4 cuando un jugador recibe amarilla y roja directa en el mismo juego. Con base en estos criterios, Pumas acumuló 71 puntos negativos, colocándose en el puesto 17 y último de está clasificación.

Te puede interesar: Estos son los 9 jugadores que Pumas no podría usar en sus partidos próximamente

Pumas rumbo al Play-In

Con este historial, los universitarios enfrentarán a Pachuca en el Play-In tras la fecha FIFA, luego de clasificarse como décimos de la tabla general gracias a su triunfo ante Cruz Azul en la jornada final. La disciplina volverá a ser clave en su intento por mantenerse con vida en la competencia.

Tras confirmarse la fractura del guardameta colombiano Kevin Mier, el cuál también fue sometido a cirugía aún no se revela la decisión final sobre Adalberto "Coco" Carrasquilla, quien fue señalado por una jugada imprudente en el Estadio Cuauhtémoc. Aunque se especuló con una posible inhabilitación, Cruz Azul aún no presenta el reporte formal para solicitarla.

Aun así, Carrasquilla no podrá jugar el Play-In ante Pachuca, pues acumuló cinco tarjetas amarillas. El mediocampista panameño se mantiene en el ojo del huracán tras la acción que lesionó al portero cementero.