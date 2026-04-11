La “maldición del liderato”; el DATO que comprueba que el sublíder sería CAMPEÓN del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está a punto de terminar en su fase regular, por lo que restan pocas semanas para que se lleve a cabo la Liguilla del futbol mexicano. Ante ello, no está de más hablar del dato que comprueba que existe una “maldición del liderato”.

Resumen Jornada 11 | Clausura 2026 | Goles y Mejores Jugadas de la Liga MX

Históricamente se ha hablado de que el primer lugar del torneo regular tiene una especie de “maldición” que le impide ser amplio favorito a ganar la Liga BBVA MX. Esta situación podría reflejarse ahora en el Clausura 2026, un torneo atípico considerando la cercanía con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuál es la maldición del liderato y por qué puede afectar a los equipos del Clausura 2026?

México ha disputado un total de 114 torneos desde la instauración del formato profesional, lo cual habla de la regularidad que ha habido en este deporte en el país. Se esperaría, entonces, que en la gran mayoría de estos fuera el superlíder quien se quedara con el trofeo, un hecho completamente alejado de la realidad.

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Y es que, de acuerdo con datos de MedioTiempo, el líder de la tabla regular únicamente ha ganado el campeonato en 53 ocasiones, lo cual habla de un porcentaje por demás bajo de acuerdo a lo que las escuadras demostraron a lo largo de la temporada regular.

De hecho, el segundo lugar cuenta con 23 títulos, mientras que el tercer lugar lo ha hecho en 14 ocasiones. El cuarto lugar ha sido campeón en siete torneos, mientras que el quinto lugar lo ha logrado cinco veces, por lo que, en esencia, el trofeo se ha disipado principalmente entre estos lugares.

¿Quién será el líder del Clausura 2026?

Después de 13 jornadas disputadas hasta ahora, vale decir que son tres las escuadras que tienen más posibilidades de quedarse con el liderato del Clausura 2026, siendo estas Chivas, Toluca y Cruz Azul. Vale decir, además, que la Liguilla se llevará a cabo sin seleccionados nacionales.