NFL: 3 datos curiosos del Allegiant Stadium, nueva sede del Super Bowl en 2029

¡Es oficial! El inicio de semana trajo consigo la confirmación del Allegiant Stadium como sede del NFL Super Bowl 2029, por lo que Las Vegas vuelve a ser protagonista de uno de los eventos deportivos más importantes de esta década. Por tal motivo, aquí conocerás 3 datos curiosos respecto a este recinto.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Fue a través de un comunicado en donde la NFL confirmó que el Allegiant Stadium volverá a abrir sus puertas para el Super Bowl 2029, mismo que se espera sea uno de los más espectaculares de los últimos años. Con ello, Las Vegas se confirma como un lugar idóneo para los eventos deportivos de calibre mayúsculo.

3 datos curiosos que seguramente no sabías del Allegiant Stadium

Inauguración: El Allegiant Stadium es uno de los recintos más “nuevos” dentro del continente dado que fue inaugurado hace seis años; es decir, en el 2020. El mismo tuvo un costo de 1,800 millones de dólares y, en su interior, cuenta con 2,300 pantallas y 127 suites, lo cual hacen de este un inmueble de lujo.

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Amigable con el medio ambiente: El Allegiant Stadium, el cual ya ha albergado ediciones pasadas de Super Bowl de la NFL , se realizó bajo un diseño que tiene como objetivo principal el enfoque sostenible a través de tecnologías avanzadas para minimizar el impacto ambiental.

El Allegiant Stadium, el cual ya ha albergado ediciones pasadas de , se realizó bajo un diseño que tiene como objetivo principal el enfoque sostenible a través de tecnologías avanzadas para minimizar el impacto ambiental. Casa de los Raiders: Este recinto se ha convertido en la casa oficial de Los Raiders de Las Vegas en la NFL, así como de los UNLV Rebels del futbol americano universitario. Finalmente, tiene un techo retráctil de color negro que ayuda a mitigar el calor de su interior.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 - 2027 de la NFL?

La temporada 2026 - 2027 de la NFL dará inicio oficialmente el miércoles 9 de septiembre a través de un duelo inaugural que tendrá como protagonistas a los Halcones Marinos de Seattle, institución que obtuvo el último Super Bowl y que es uno de los favoritos para llegar nuevamente a la lucha por el Vince Lombardi.