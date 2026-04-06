Por esta razón Checo Pérez fue uno de los mejores pilotos en el GP de Japón

Ha pasado una semana desde que se llevó a cabo el Gran Premio de Japón; sin embargo, este sigue dejando muchas curiosidades al respecto. De hecho, la labor del mexicano Sergio, Checo Pérez, lo ha colocado como uno de los mejores pilotos de este circuito.

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Como sabes, Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo profesional para esta temporada 2026 de la Fórmula 1 bajo las órdenes de Cadillac, una escudería que está haciendo su debut y que ha dejado sensaciones un tanto positivas en este inicio de campaña.

¿Checo Pérez fue de los mejores pilotos en el GP de Japón?

De acuerdo con información del periodista especializado Ed Straw, la labor del piloto mexicano en el GP de Japón fue tan llamativa que lo hizo estar dentro de los mejores 10 pilotos de dicho circuito, esto a pesar de no haber sumado puntos para su nueva escudería en esta temporada.

Este es el objetivo de Checo Pérez en el GP de Miami tras gran carrera en Japón

Fue campeón mundial con los Dodgers; ahora jugará para los Diablos Rojos del México

SP11’s strongest showing of 2026 🤝



Three races, three checkered flags. The progress is clear and our pace is only getting stronger. pic.twitter.com/BKK7ZfFaJY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 29, 2026

Ed Straw, periodista de The Race, considera que el desempeño de Checo Pérez en el circuito de Suzuka destacó por distintas razones, entre ellas haber terminado en la misma vuelta que el ganador a pesar de haber terminado en el puesto 17, dos más del lugar en el que comenzó el GP.

Fue así como Checo Pérez fue el séptimo mejor piloto del GP de Japón para el periodista porque, además, superó a su compañero de equipo Valtteri Bottas, exprimió al máximo el potencial de su monoplaza, superó en cuanto a números se refiere a Fernando Alonso y, finalmente, completó una carrera sin fallas técnicas mayúsculas.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la F1?

Considerando que la Fórmula 1 canceló los circuitos de Bahréin y Arabia Saudita debido a los conflictos políticos y sociales que se viven de ese lado del mundo, la siguiente carrera para Checo Pérez y compañía será el domingo 3 de mayo cuando se lleve a cabo el GP de Miami en punto de las 14:00 horas.