¿Mañana hay partidos del Mundial 2026? Esto dice el calendario

Día triste para todos los aficionados al futbol, mañana miércoles 8 de julio será el primer día desde el pasado 10 de junio que no haya un solo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con los cuartos de final ya definidos, veremos acción en el terreno de juego hasta el jueves 9 de julio cuando Francia y Marruecos se vean las caras en Boston para definir al primer semifinalista de la justa veraniega.

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Con el dramático triunfo de la Argentina ante Egipto en los octavos de final que nos dejó boquiabiertos y el triste desenlace de Colombia ante Suiza en el manchón penal, tenemos de sobra para aguantar un poco más de 24 horas para ver de nuevo acción en el máximo torneo a nivel selecciones. Cabe destacar que, Kylian Mbappé y la Francia tratarán de meterse de nuevo entre los cuatro mejores del torneo y tomar revancha de los sucedido en Qatar 2022.

Del otro lado de la llave, está la Albiceleste de Lionel Messi, la sorpresiva Bélgica, la imponente Suiza y una España que luce tremenda tras su victoria frente a Portugal. Finalmente, habrá dos duelos que serán cara a cara entre combinados europeos; España vs Bélgica y Noruega contra Inglaterra.

Cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio 2026

Francia vs Marruecos

14:00 CDMX (16:00 ET) – Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

España vs Bélgica

13:00 CDMX (15:00 ET / 12:00 PT) – Estadio Los Ángeles

Sábado 11 de julio 2026

Noruega vs Inglaterra

15:00 CDMX (17:00 ET) – Estadio Miami

Argentina vs (Suiza o Colombia)

19:00 CDMX (21:00 ET) – Estadio Kansas City

Francia vs Marruecos por TV Azteca Deportes

La mejor televisora del país tendrá EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS el partido entre los galos y los africanos de este jueves 9 de julio desde la 1:40 pm con un previo increíble y con el silbatazo inicial a las 2:00 pm. Recuerda que podrás seguir el duelo por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.