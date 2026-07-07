Árbitros argentinos serán los encargados de pitar el partido de Francia en cuartos de final del Mundial 2026

La FIFA ha ratificado que una terna arbitral de origen argentino tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo de cuartos de final que enfrentará a las selecciones de Francia y Marruecos. Este enfrentamiento tendrá lugar en el Boston Stadium el próximo 9 de julio.

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El equipo arbitral confirmado

El colegiado Facundo Tello ha sido designado como el árbitro principal del encuentro. Su equipo de trabajo en el terreno de juego estará compuesto por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. Adicionalmente, se ha confirmado la presencia de Darío Herrera en calidad de cuarto árbitro y Cristian Navarro como asistente de reserva.

Esta designación para el partido 97 del torneo reafirma la confianza del organismo internacional en el cuerpo arbitral argentino para las instancias definitivas de la Copa del Mundo 2026.

Por su parte, FacundoTello, árbitro central llegará a este partido ya con el historial de haber pitado en Fase de Grupos el partido entre Canadá vs Bosnia y Herzegovina, además de pitar igual en fase de grupos el partido de Sudáfrica vs Corea del Sur

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

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