Lamine Yamal superó un récord de Giovani dos Santos tras la victoria del Barça

Cuando un juvenil explota con un hat-trick, no es solo una gran tarde: es una señal de época. Porque no se trata únicamente de meter tres goles, sino de hacerlo en un equipo grande, con presión máxima y con la liga en disputa. Y eso, a los 18 años, se siente diferente.

Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en marcar hat-tric con el Barcelona

Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en marcar un hat-trick con el FC Barcelona, con 18 años y 230 días, y con eso superó el récord que tenía Giovani dos Santos, quien lo logró con 19 años y 6 días. Un cambio de marca que, además de histórico, conecta dos historias: la del joven que hoy carga el futuro blaugrana y la del mexicano que en su momento también rompió el molde en Europa.

El partido también dejó un resultado que pesa en la tabla. El Barcelona venció 4-1 al Villarreal como local y con eso se colocó como líder de LaLiga con 64 puntos. La lucha, sin embargo, no da tregua: el Real Madrid se mantiene como el perseguidor más cercano con 60 puntos y un partido menos. Aun si el conjunto merengue gana ese juego pendiente, no le alcanza para empatar al Barça, pero sí mantiene la distancia lo suficientemente corta como para que el cierre se juegue con nervio y sin margen para regalar nada.

