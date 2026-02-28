¡HISTORIA! Este delantero NORUEGO rompió una brutal marca en Champions

En la Champions League, las cifras grandes suelen venir acompañadas de camisetas gigantes. Por eso, cuando un club noruego se abre paso y, además, lo hace con un atacante que no deja de marcar, el dato deja de ser curiosidad y se vuelve historia continental.

Jens Petter Hauge consigue récord histórico para un noruego

Jens Petter Hauge ha marcado 6 goles en la Champions League esta temporada, la mayor cantidad conseguida por un jugador noruego con un club noruego en una sola campaña de Copa de Europa/Champions. Esa marca también se sostiene desde el registro oficial de la competición: Hauge aparece con 6 goles en 10 partidos, además de 1 asistencia.

El dato tiene más valor por el contexto de Bodø/Glimt. El equipo no cuenta con el presupuesto ni el foco mediático de los gigantes, pero ha construido una campaña donde compite con personalidad, presiona alto y castiga en transiciones. En ese plan, Hauge se volvió la pieza que convierte el buen funcionamiento en goles: aparece por banda, ataca el espacio y, cuando pisa el área, define con la tranquilidad de quien ya entiende el ritmo europeo.

El siguiente rival del Bodø/Glimt

Bodø/Glimt también llega con un impulso enorme en la Champions: encadena 4 victorias consecutivas, una racha que empezó con el triunfo ante Manchester City, siguió contra el Atlético de Madrid y se consolidó con 2 victorias seguidas frente al Inter de Milán. Con ese envión, el club noruego ya tiene definido su siguiente reto, porque en octavos de final se medirá ante el Sporting, en una serie que pone a prueba si este momento histórico puede extenderse todavía más.

