Manchester City golea al Bayern Múnich y se acerca a las semifinales de la Champions League

El Manchester City de Pep Guardiola se llevó la ventaja en el partido de ida de los cuartos de Final de la UEFA Champions League 3-0 ante el Bayern Múnich.

Un enfrentamiento que parecía cerrado pero terminó siendo una gran alegría para el City que desde el minuto 27 del primer tiempo abrió el marcador con un golazo de Rodri Hernández al ángulo derecho.

Para el segundo tiempo, el Bayern intentó sobreponerse al resultado pero no logró definir de buena forma en las jugadas que tuvo. En el minuto 70, Bernardo Silva amplió la ventaja tras un gran centro de Erling Haaland.

Para el minuto 76, el noruego se apuntó en la lista de anotadores del encuentro y marcó el tercero del Manchester City.

El Bayern Múnich se lleva una desventaja 3 a 0 para el partido de vuelta que se disputará el próximo miércoles 19 de abril en el Estadio Allianz Arena.

Minuto 90: Termina el partido. Manchester City 3-0 Bayern Múnich

90' Concluyó el encuentro y Pep Guardiola se lleva la ventaja 3-0 ante el Bayern Múnich.

Minuto 76: Gol del City 3-0 Bayern Múnich

76' Aparece Erling Haaland en la lista de anotadores marcando el tercer gol del partido tras un gran recentro de John Stones

Minuto 69: Gol del Manchester City 2-0 Bayern Múnich

69' Upamecano se equivoca en la salida, Grealish recupera le balón y se lo da a Haaland para explotar a velocidad por lo que el noruego aprovecha y manda un gran centro que termina siendo rematado por Bernando para así marcar el segundo del partido.

Minuto 57: Acecha el City

57' Nuevamente Sommer evita el segundo gol para el City

Minuto 56: Atajandon de Sommer

56' Tras un disparo de Aké, Sommer evita el segundo del City.

Minuto 54: Se salva el City

54' Gran corte de la defensa evita el empate de Bayern

Minuto 46: Inicia el segundo tiempo. Manchester City 1-0 Bayern Múnich

46' Comienza los últimos 45 minutos del encuentro.

Minuto 45: Finaliza la primera mitad. Manchester City 1-0 Bayern Múnich

45' Termina el primer tiempo y el City se lleva la ventaja 1-0 ante el Bayern con un golazo de Rodri Hernández.

Minuto 27: Golazo del Manchester City

27' Rodri Hernández abre el marcador con un golazo al angulo derecho imposible para Sommer. Manchester City 1-0 Bayern Múnich

Minuto 21: Haaland no contacta bien el balón

21' Una gran jugada colectiva deja al noruego solo al borde del área pero se termina precipitando ante Sommer y saca un disparo sin tanta fuerza.

Minuto 10: Davies responde

10' El Bayern saca el primer disparo pero se va desviado

Minuto 4: Primer llegada del City

4' Haaland hizo el primer disparo del partido que se fue desviado de la portería de Sommer.

Minuto 1: Arranca el partido. Manchester City vs Bayern Múnich

1' Inicia el partido

Arrancan los Cuartos de Final de la Champions League y se enfrentan Manchester City vs Bayern Múnich en su partido de ida en el Estadio Etihad. Es uno de los partidos más llamativos de la jornada y se espera que den un gran espectáculo.

El conjunto del City llega de clasificar de los Octavos de Final tras golear al RB Leipzig 7-0 en el partido de vuelta. Es uno de los candidatos a pelear por el título de la mano de Pep Guardiola y Erling Haaland.

Por otra parte, Bayern llega con un nuevo entrenador en los banquillos. Se trata de Thomas Tuchel que ha logrado ganarle en varias ocasiones a Guardiola.

Bayern Múnich llega de caer ante el Friburgo en la DFB-Pokal por lo que tiene el objetivo de competir en la Bundesliga y seguir avanzando en la Champions League.

Voy a llamar a los mejores para ganarle a Estados Unidos: Cocca

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Alineación de Manchester City

Portero: Ederson

Defensas: Aké, Días, Akanji, Rodri y Stones

Mediocampistas: Grealish, Gündoğan, De Bruyne y Bernardo

Delanteros: Haaland

Alineación de Bayern Múnich

Portero: Sommer

Defensas: Davies, De Light, Upamecano y Pavard

Mediocampistas: Kimmich, Coman, Musiala, Goretzka y Sané

Delanteros: Gnabry

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