Dos de los equipos más importantes de sus respectivos países se verán las caras en uno de los juegos más interesantes que habrá en esta Jornada 5 de la Champions League, motivo por el cual luce interesante conocer todos los detalles respecto al Manchester City vs Napoli.

Después de un parón de actividades por la Fecha FIFA, la Liga de Campeones de la UEFA regresa de forma importante a través de una Jornada 5 que cuenta con grandes compromisos. Uno de ellos es el Manchester City vs Napoli, equipos que desean recuperar las sensaciones positivas en el campo.

Manchester City o Napoli, ¿quién está mejor posicionado en la Champions League?

Cuatro jornadas se han disputado en la temporada 2026 - 2027 de la UEFA Champions League y, en estos momentos, es el Manchester City quien ocupa una mejor posición en la clasificación general, esto pese a los problemas que el club ha vivido en el último mes tanto dentro como fuera del campo.

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Back at the CFA 📍🩵 pic.twitter.com/AmuD3cicku — Manchester City (@ManCity) November 19, 2026

Ahora mismo, el Manchester City se encuentra en la séptima posición de la tabla general con 9 unidades producto de tres victorias y una derrota, mismos puntos que tienen equipos como Liverpool, Brujas, Sporting, Betis y Dortmund, pero con una mejor diferencia de goles que sus rivales.

En la otra cara de la moneda se encuentra el Napoli, institución que es de las más importantes de la Serie A pero que, sin embargo, ha decepcionado en esta edición de Champions al acumular solamente 3 puntos de 12 posibles, por lo que se encuentra en la posición 27 rumbo a este cotejo.

¿A qué hora será el juego de Champions League entre Manchester City y Napoli?

El Etihad Stadium será el escenario para que las personas disfruten de la Jornada 5 de la Champions League entre el Manchester City y el Napoli, un auténtico duelo de poder a poder que comenzará en punto de las 2 de la tarde (en México) y que se podrá disfrutar a través de HBO Max.