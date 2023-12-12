Manchester United vs Bayern Munich cobertura en vivo | UEFA Champions League

El Manchester United recibe al Bayern Munich en la última jornada de la UEFA Champions League en el estadio Old Trafford en punto de las 2:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

Los dirigidos por Erick Ten Hag deberán de afianzarse con la victoria en casa y esperar un milagro en el otro partido entre el Copenhague y el Galatasaray en el Grupo A.

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Cobertura Manchester United vs Bayern Munich

El Manchester United ha ganado solo dos de los 12 partidos disputados de la UEFA Champions League contra el Bayern Munich, ganando la final de 1999 y el partido de eliminatoria en casa en la 2009-10.

Alineaciones confirmadas:

Manchester United:

Bayern Munich:

El Bayern Munich ha ganado solo uno de sus cinco partidos de la Liga de Campeones visitando al Man. United, ganando 1-0 en abril de 2001 gracias a un gol de Paulo Sergio.

Una derrota del Manchester United les haría acabar en el último lugar de su grupo, solo ha habido tres casos en los que un equipo de la Premier League terminó en último: Blackburn, Manchester City y Manchester United.

El Bayern Munich está invicto en sus último 19 partidos fuera de casa de la fase de Grupos de la UEFA Champions League y ha ganado sus último ocho seguidos como visitante en la fase de grupos, con ambas rachas siendo el récord para un equipo en la historia de la Champions League.

El equipo alemán está invicto 39 partidos de la fase de grupos de la Champions, desde una derrota por 0-3 ante el SG en el 2017. Su empate 0-0 con el FC Kobenhavn en la última jornada fue la única vez en la que no han conseguido anotar en esta racha, concluyendo una racha de 17 partidos seguidos en la fase de grupos.

Actualmente el Bayern Munich va en primer lugar del Grupo A con 13 unidades, mientras que el United solo ha sumado 4.

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