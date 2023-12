Rafael Márquez alza la mano para dirigir al equipo del Barcelona

El técnico mexicano Rafael Márquez, actual entrenador del Barça Atletic, declaró que, si en un futuro se da la oportunidad de entrenar al primer equipo culé, estará “lo más listo posible”, por lo que insistió en “seguir adquiriendo experiencia para afrontar un reto de estas características.

Así lo aseguró en declaraciones en el evento de los Premios Corona de Oro de la competición de futbol creada por Gerard Piqué junto al ‘streamer’ Ibai Llanos.

Rafa Marquez es candidato para sustituir a Xavi Hernández

“Hay que trabajar mucho para llegar a ese puesto. Al final el tiempo decidirá. Hoy lo más importante para mí es prepararme muy bien para seguir adquiriendo experiencia y, cuando se dé la oportunidad estaré ojalá lo más listo posible. Y si no se da, a seguir otras líneas o ir por otro lado”, adjuntó el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana.

Xavi Hernández sostiene que Barcelona está en construcción

Por su parte, El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que “el vestuario está cabreado y con ganas de reaccionar”, tras la derrota en LaLiga ante el Girona, y confía que lo haga este miércoles en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League.

“Tenemos que reaccionar el miércoles. Aunque ya hemos hecho los deberes, es un partido importante, porque tenemos todos los números para quedar primeros de grupo”, señaló Xavi desde el Bosuilstadion de Amberes en la previa del encuentro ante el Antwerp.

Xavi volvió a insistir que su Barcelona aún está “en construcción”, pero matizó que, “aún en construcción, el equipo debe conseguir resultados”.

“Cuando digo en construcción, no digo que necesite tiempo. Lo digo en cuanto al juego, que podemos y debemos jugar mejor. Pero, si no hubiera ganado una Liga y una Supercopa, igual ya no estaría aquí como entrenador. Esto es el Barcelona, y en construcción también tenemos que ganar”, advirtió.

“Estamos a la mitad de camino para hacer un Barça grande y así lo siento”, resumió el preparador catalán, quien recordó que, después de dos temporadas jugando la Europa League, el equipo se asoma a esta última jornada de la Champions con la clasificación matemática para octavos de final.

