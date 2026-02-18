Manchester United podría terminar con una tradición que lleva 60 años en la Premier League

El Manchester United podría terminar con una tradición que lleva más de 60 años en el futbol inglés, los "Red Devils" y el Liverpool no fichan jugadores del acérrimo rival desde la década de los de los 60´s y eso podría terminar el próximo mercado de verano.

Los de Old Trafford desean a una de las estrellas de los "Reds", el mediocampista argentino, Alexis Mac Allister, que cuenta con contrato hasta el 2028 y tiene un valor en el mercado de 85 millones de euros, por lo que el United tendría que hacer una inversión muy fuerte por él.

Manchester United podría fichar a Alexis Mac Allister

El último jugador que pasó de vestir la playera de los equipos que conforman el clásico de Inglaterra de manera directa fue John Philip Chisnall, delantero inglés que pasó del United al Liverpool en la temporada 64.

Mac Allister, campeón del mundo con argentina en Qatar 2022 registra 132 partidos con la playera del Liverpool en donde se ha consolidado como un titular indiscutido con 17 goles y 17 asistencias.

Diversos medios británicos han señalado que el club de Old Trafford estaría analizando la posibilidad de reforzar su mediocampo con el campeón del mundo, en un movimiento que no solo tendría impacto deportivo, sino también simbólico por la histórica rivalidad entre ambas instituciones.

Por ahora, el interés del United parece más una posibilidad en evaluación que una negociación en marcha, pero el nombre del argentino ya empieza a instalarse como uno de los potenciales protagonistas del próximo mercado.

