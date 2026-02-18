Javier Aguirre ya tendría un PLAN MAESTRO para el REEMPLAZO para Edson Álvarez

El eco de la cirugía de Edson Álvarez que lo dejará fuera un mes no solo resonó en las oficinas del Fenerbahçe, sino que sacudió los cimientos del Centro de Alto Rendimiento en México. Para la mayoría, perder al capitán a meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es una tragedia nacional; para Javier Aguirre, es el inicio de una metamorfosis táctica que llevaba tiempo madurando en su libreta.

La baja del "Machín", quien estará fuera de las canchas entre 4 y 6 semanas tras su intervención en el tobillo derecho, ha forzado a Javier Aguirre a dejar de depender de un solo ancla para abrazar un sistema mucho más fluido y moderno.

El ascenso de Diego Campillo no es una casualidad. El "Plan B" de Aguirre para reemplazar a Edson Álvarez

La gran interrogante en las charlas de café es quién tiene los tamaños para llenar las botas de un referente europeo. La respuesta no llegó desde el viejo continente, sino desde el corazón de Chivas. Diego Campillo, el polifuncional jugador de Chivas, ha dejado de ser una promesa para convertirse en la pieza angular de la "revolución silenciosa" de la Selección Mexicana.

Campillo no es un reemplazo directo de hombre por hombre; es una evolución del perfil. Mientras Edson ofrece un liderazgo físico y defensivo imbatible, Campillo aporta una salida de balón y una visión periférica que Aguirre considera vital para enfrentar a potencias como Portugal y Bélgica.

Javier Aguirre no busca un nuevo "Machín", busca un mediocampo que no se rompa cuando su figura principal no esté, utilizando la versatilidad de Campillo para transitar entre la central y el pivote defensivo, una flexibilidad que el sistema de Aguirre pedía a gritos.

Javier Aguirre busca el fin de la "Edson-dependencia"

La ausencia de Edson Álvarez en los próximos compromisos internacionales obligará a México a jugar sin red de seguridad. Este escenario sirve como el laboratorio perfecto para probar la resiliencia del bloque medio. Javier Aguirre ha sido enfático: ningún lugar está asegurado y el equipo debe tener un estilo propio más allá de los nombres. Con la consolidación de jóvenes que entienden el juego colectivo sobre la individualidad, el mediocampo de la Selección Mexicana se prepara para una versión más dinámica.

Este proceso busca que la Selección Mexicana llegue a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un abanico de opciones donde la jerarquía se gane con funcionamiento y no solo con el peso de la camiseta. La cirugía de Edson, aunque dolorosa, ha abierto la puerta para que figuras emergentes demuestren que el liderazgo en México está listo para renovarse.