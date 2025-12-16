OFICIAL: Dos Santos es el NUEVO entrenador del LAFC de la MLS

LAFC inicia una nueva etapa, pero sin romper con su esencia. El club angelino presentó oficialmente a Marc Dos Santos como su nuevo entrenador, una decisión que apuesta por la continuidad, el conocimiento interno y una idea futbolística que conecta con lo que la afición espera ver cada fin de semana en el BMO Stadium.

Después de cuatro años como asistente, el técnico canadiense asume el mando tras haber sido parte fundamental de los procesos encabezados por Bob Bradley y Steve Cherundolo. Su nombramiento lo convierte en apenas el tercer entrenador en la historia de LAFC desde su debut en la MLS en 2018, un dato que refleja la estabilidad del proyecto.

Para Dos Santos, el camino al banquillo principal no fue producto de la ambición personal, sino del compromiso diario. Él mismo lo explicó con honestidad: llegó para ser el mejor asistente posible y solo pensó en el cargo mayor cuando la directiva abrió la puerta.

Continuidad, experiencia y liderazgo probado

Nacido en Montreal, Marc Dos Santos llega al puesto con una trayectoria amplia y diversa. Ha dirigido en Canadá, Estados Unidos y Brasil, acumulando títulos, aprendizajes y contextos muy distintos. Fue campeón con el Montreal Impact en la USL y vivió su primera experiencia como entrenador principal en la MLS con Vancouver Whitecaps en 2019.

Dos etapas marcaron su evolución: Brasil y Vancouver. En Sudamérica aprendió a convivir con la presión extrema. “En Brasil, lo único que importa es el próximo partido”, recordó, una enseñanza que hoy traslada a LAFC, un club acostumbrado a competir siempre por lo más alto.

En Vancouver, en cambio, enfrentó la adversidad, especialmente durante la pandemia. Años después, reconoce ese periodo como uno de los más importantes en su formación personal y profesional.

Un LAFC que refleje a su afición

Dos Santos fue claro: no busca cambiar la identidad de LAFC, sino fortalecerla. Su idea es un equipo que tenga la pelota, sea vertical cuando el partido lo permita y sepa adaptarse ante rivales que se encierran atrás.

Pero hay un principio que no admite discusión. “La intensidad no es negociable”, afirmó. Esa intensidad, según el técnico, debe reflejar lo que se vive en las gradas, especialmente al ritmo del 3252, una de las hinchadas más apasionadas de la MLS.

El nuevo entrenador quiere que LAFC juegue como su gente: con energía, agresividad positiva y orgullo. Con un plantel que ya conoce y una base sólida, Marc Dos Santos asume el reto con serenidad y convicción, decidido a que LAFC siga siendo protagonista dentro y fuera de la cancha.