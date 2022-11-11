La marca de Batistuta que Lionel Messi superaría en Qatar 2022

La Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 podría significar el último gran evento en la historia como jugador de Lionel Messi con su selección. El argentino ya sabe lo que es perder una Final del mundo, y tendrá como meta dejar a la albiceleste en lo más alto.

La Copa América 2020 significó el primer gran título de Lionel Messi con la Selección Argentina, un título que se le había negado en tres finales consecutivas previas, y lo logró siendo el goleador del campeonato; si bien es sabido que el astro rosarino es el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina, aún hay un jugador que tiene más redes con el equipo sudamericano exclusivamente en Copas del Mundo, Gabriel Omar Batistuta.

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¿Cuántos goles marcó Lionel Messi en sus Mundiales?

|Getty Images

Desde su debut en Alemania 2006, Lionel Messi ha marcado 6 goles con la Selección Argentina en Copas del Mundo, si bien es el máximo goleador en la historia con la albiceleste, aún está muy abajo del máximo rompe redes argentino en mundiales, un número que podría reducirse en Qatar 2022.

Mundial de Alemania 2006

Su cuenta personal inició ante Serbia y Montenegro en el primer partido de la albiceleste, un encuentro que acabó con goleado de 6-0 para el equipo sudamericano. Lionel Messi marcó sobre el minuto 88 de la segunda mitad, justamente en su debut.

Mundial de Sudáfrica 2010

Para el mundial de 2010, ya con un Lionel Messi consagrado en el Barcelona, no pudo reflejar esa calidad con su selección y se fue sin anotaciones en todo el campeonato.

Mundial de Brasil 2014

Hasta ahora el mejor mundial de La Pulga, marcó 4 goles en toda la fase de grupos que significaron puntos es esenciales para Argentina y su posterior calificación a la fase de eliminación (uno a Bosnia y Herzegovina, uno a Irán y dos a Nigeria).

Lionel Messi ganó el Balón de Oro de ese mundial.

Mundial de Rusia 2018

Para Rusia 2018, el 10 de Argentina marcó un gol que dio vida a su selección que estaba al borde de la eliminación. El tanto ante Nigeria. Fue el único en el torneo.

¿Quién es el máximo goleador de Argentina en las copas del mundo?

Gabriel Omar Batistuta con 10 goles es el máximo goleador de la albiceleste en la historia de los Mundiales. El Batigol aún se mantiene en la cima para la albiceleste, gracias a sus tantos conseguidos en Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002 respectivamente.