La marca de Javier Hernández que Raúl Jiménez está cerca de superar

Raúl Jiménez acaba de superar a Javier Hernández como el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League con 60 goles, pero su ambición parece no detenerse. El delantero del Fulham tiene ahora en la mira otra marca de “Chicharito” que batir, es la de convertirse en el segundo máximo anotador en Europa, quien actualmente ostenta el actual jugador de las Chivas con 127 tantos.

El canterano del América, quien acumula 112 goles en el Viejo Continente, necesita 15 anotaciones más para igualar a Javier y uno más para arrebatarle la segunda posición histórica. Una hazaña alcanzable para el atacante de 34 años, que tiene esta temporada, aunque el tiempo parece acabarse.

Los históricos goleadores mexicanos

La lista de los máximos artilleros azteca en el continente europeo sigue siendo liderada por el legendario Hugo Sánchez con nada más y nada menos que 313 anotaciones, una cantidad que parece hasta la fecha inalcanzable. Por detrás de Jiménez, se ubican nombres importantes como el de Carlos Vela con 89, Hirving Lozano con 81 y Santiago Giménez que cuenta con 72, este último con proyección para escalar posiciones rápidamente.

La trayectoria del Lobo de Tepeji del Río, refleja la constancia y calidad, desde su llegada al Atlético de Madrid, hasta su consolidación en el Wolverhampton y mantiene vigencia en el Fulham pese a las lesiones. Su gol 60 en Inglaterra marcado ante el Aston Villa- no solo le dio un lugar exclusivo en la historia, sino que reactivó su persecución de Hernández.

¿Lo superará?

El desafío está servido, si mantiene su ritmo de 8-10 goles por temporada, Jiménez podría convertirse en el segundo máximo goleador mexicano en Europa para 2026. Una meta que convertiría su ya digna de remarcar carrera en algo verdaderamente para los libros de historia.

