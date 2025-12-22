Está definido el futuro de Marcel Ruiz en Toluca

Marcel Ruiz ha sido observado por clubes en Europa y Sudamérica. Uno de los equipos que más insistió en llevarse al jugador fue Palmeiras.

Todo indica que el futbolista y el club esperan una buena oferta de Europa; de lo contrario, el jugador permanecería en el equipo de los Diablos Rojos por lo menos hasta mediados de 2026.

Ruiz, una pieza clave en el funcionamiento de los Diablos Rojos

En Toluca, todos los balones tienen un destino, todos pasan por el mismo lugar: por el número 14, Marcel Alejandro Ruiz Suárez. Este 2025, con la Selección Mexicana, brilló, ganó la Copa Oro y se consolidó.

El mexicano defiende, construye y, cuando el equipo lo necesita, aparece. Desde Mérida, Yucatán, un niño que soñaba con futbol debutó en Querétaro, continuó en Tijuana y, en 2022, encontró su casa: los Diablos Rojos del Toluca.

Marcel es sinónimo de precisión, asistencias y temple. Fue fundamental para el “Turco” Mohamed en 2025. La selección no pudo ignorarlo: en 2023 llegó el primer llamado, Marcel vestido de verde, blanco y rojo.

Europa lo observa. La meta el próximo año es el Mundial 2026 y seguir creciendo. Hoy, Marcel Ruiz ya es parte de la historia y espera ganar más campeonatos con el cuadro escarlata.

En Toluca quieren ir por más

Toluca viene de celebrar en estos días el bicampeonato. La ciudad escarlata se volvió un mar rojo para festejar el título del Apertura 2025, porque un campeonato se celebra, pero dos seguidos se festejan en grande.

Seguidores de los Diablos volvieron a ponerse la playera roja, la bufanda y la corona; una lluvia de espuma y Alexis Vega, el héroe de la 12, cantando y bailando al ritmo del sonido infaltable de la cumbia de Los Trapos. La copa seguía un rato más en el Nemesio Diez.

Un nuevo festejo para una ciudad que cada vez se acostumbra más a la gloria y a la fiesta.

