Nadie puede creer cuánto cuesta Javier Aquino en el mercado: ¿mucho o poco?

La final del Apertura 2025 dejó secuelas en Tigres y una de ellas fue la inesperada salida de Javier Aquino. El histórico lateral anunció su salida de la institución de forma sorpresiva en un video compartido en sus redes sociales y, ahora mismo, se encuentra como agente libre esperando por una nueva oportunidad. En cuanto a su valor de mercado, se encuentra en el punto más bajo de toda su carrera.

El sorpresivo valor de mercado de Javier Aquino en 2025

A pesar de haber sido uno de los laterales mexicanos más valorados del mundo años atrás, en la actualidad, su valor de mercado ha pegado una caída descomunal. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Aquino está tasado en 500 mil euros, la cifra más baja desde su debut con Cruz Azul en el año 2010. El jugador de 35 años deja un legado inmenso en Tigres, club donde consiguió ganar 10 títulos .

Javier Aquino|Crédito: @TigresOficial / X

El paso memorable de Javier Aquino por Tigres

Aquino fichó por Tigres en el verano del año 2015 tras haber dejado el Rayo Vallecano de España. En ese momento, el defensor alcanzó jugar la final de la Copa Libertadores 2015, donde el conjunto universitario caería ante River Plate. También disputó la final del Mundial de Clubes ante Bayern Múnich, aunque tuvo el mismo desenlace.

𝑱𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓 𝑰𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒒𝒖𝒊𝒏𝒐 𝑪𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒂 🫀 pic.twitter.com/Das1WbuGh9 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 21, 2025

Sin embargo, luego de haber jugado 10 años en la institución, Aquino consiguió disputar 442 partidos con Tigres, marcando 30 goles y contribuyendo con 58 asistencias. Pero lo más destacado es su palmarés, habiendo conseguido ganar cinco veces la Liga BBVA MX, cuatro veces el Campeón de Campeones y una vez la Liga de Campeones de la Concacaf.

Javier Aquino, en la mira del Club América

Su salida de Aquino de Tigres ha provocado una ola de rumores y, según reportes, el Club América estaría interesado en contar con el lateral mexicano para el Clausura 2026. Si bien no existe ninguna negociación formal entre la directiva azulcrema y el jugador, su situación como agente libre genera cierto deseo en Coapa. Sin embargo, su alto salario podría ser una piedra en el camino para efectuar su llegada.