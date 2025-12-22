Clausura 2026: ¿Cuándo y a qué hora será el Clásico Joven entre América y Cruz Azul?

Restan poco menos de 20 días para el inicio del torneo Clausura 2026 , por lo que la Liga BBVA MX tuvo a bien conceder el calendario oficial para esta temporada. Dentro de todos los juegos destaca el auténtico Clásico Joven entre América y Cruz Azul, uno de los más importantes del primer semestre del año.

América y Cruz Azul han multiplicado el valor del Clásico Joven del futbol mexicano gracias a la cantidad de veces que se han encontrado en instancias finales en los últimos 15 años, lo cual ha hecho que este juego sea uno de los más esperados de la temporada tanto por sus fanáticos como por los amantes del futbol en general.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Clásico Joven del Clausura 2026?

El Clásico Joven es, junto al Clásico Nacional y el Regio, los partidos más esperados del calendario del Clausura 2026. Por ende, la Liga BBVA MX decidió colocar este compromiso entre América y Cruz Azul dentro de la Jornada 14 del futbol mexicano.

Dicho esto, el duelo entre águilas y celestes se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril en punto de las 21:00 horas, tiempo centro de México. El partido está programado para disputarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido como Azulgrana, Azul o Azulcrema.

Cabe mencionar que, en los últimos torneos, y conscientes del nivel de popularidad que genera este duelo, la Liga BBVA MX ha colocado el Clásico Joven dentro de las últimas fechas del futbol mexicano con la intención de que más gente pueda disfrutarlo a través de la televisión o, bien, mediante su visita al estadio en turno.

¿Contra qué equipos debutarán América y Cruz Azul en el Clausura 2026?

La Máquina de Cruz Azul hará su debut en el Clausura 2026 como visitante luego de enfrentar a los Esmeraldas de León el sábado 11 de enero en punto de las 19:00 horas. América, por su parte, visitará a los Xolos de Tijuana el viernes 9 del mismo mes minutos después de las 9 de la noche.