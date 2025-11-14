Es argentino y dirigió en Premier, hoy considera al América uno de los mejores clubes del mundo

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los últimos duelos que la Selección Mexicana tendrá en este año cuando enfrente al combinado de Uruguay. Al respecto, un jugador de la garra charrúa aseguró que su técnico considera al América uno de los mejores clubes del mundo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, cree que el Club América se encuentra entre los mejores cuadros del mundo, no solo del continente americano. Así lo dejó saber Rodrigo Aguirre, quien volverá a la Selección luego de la temporada que tuvo con el conjunto azulcrema.

¿Marcelo Bielsa piensa que América es uno de los mejores clubes del mundo?

Durante una charla con los medios Rodrigo Aguirre aseguró que, en más de una ocasión, Marcelo Bielsa le ha dicho que el América es uno de los mejores clubes del mundo, motivo por el cual espera aprovechar esta oportunidad para lograr su participación en la siguiente Copa del Mundo.

Te puede interesar: El día que La Park Jr golpeó a La Parka por el conflicto con su padre

Te puede interesar: Estas son todas las bajas que Cruz Azul tendrá para la Liguilla

Cabe mencionar que el Loco Bielsa ya cuenta con una basta experiencia como entrenador, pues luego de la etapa que vivió en el futbol mexicano comenzó su paso por Europa. De hecho, antes de llegar a la Selección de Uruguay dirigió en la Premier League al Leeds United.

De igual modo, otro jugador del América como lo es Sebastián Cáceres aseguró que la Liga BBVA MX es la segunda mejor del continente, pues considera que muchos jugadores de la primera división, destacando los que hay en Rayados, Tigres y Cruz Azul, tienen el nivel suficiente para estar en Europa.

¿Qué jugadores del América podrían jugar contra la Selección Mexicana?

Vale mencionar que, para esta Fecha FIFA, Marcelo Bielsa convocó a tres jugadores del América: Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez . Los tres han tenido varias oportunidades para presentarse con su selección, por lo que no se descarta que todos tengan minutos este sábado cuando se midan al cuadro nacional.