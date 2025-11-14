LA Park Jr revela que golpeó a La Parka AAA en una función; así le pidió perdón

Mucho se ha hablado respecto a la rivalidad que hubo en México entre La Parka AAA y LA Park , la primera Parka que hubo en el país. Ante ello, parece que la enemistad traspasó las fronteras, pues ahora son sus respectivos hijos quienes mantienen su legado en la lucha libre.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

LA Park y La Parka AAA tuvieron una enemistad importante dentro y fuera del ring, aunque vale decir que su relación mejoró mucho en el lecho de muerte del luchador de la empresa que hoy pertenece a la WWE. Ante ello, el hijo de Adolfo Tapia contó una anécdota que vivió ante quien fuera uno de los rivales más grandes de su padre.

¿LA Park Jr golpeó a La Parka AAA? Así reaccionó el luchador

El Hijo de LA Park y LA Park Jr asistieron al podcast de Latin Lover donde, entre otras cosas, hablaron de la rivalidad que su padre tuvo con La Parka AAA, esto recordando que quien perdiera la vida hace unos años se quedó con el personaje luego de que Adolfo Tapia comenzara a luchar en Estados Unidos.

Te puede interesar: Eddie Guerrero, la leyenda de la WWE que superó sus adicciones

Te puede interesar: ¿Cuáles son todas las bajas que Cruz Azul tendrá para la Liguilla?

LA Park Jr cuenta que, en algún momento de su etapa como luchador, le tocó enfrentarse a La Parka AAA, a quien golpeó sin tapujos luego de recordar “el infierno” que le hizo vivir a su padre por el tema del nombre. No obstante, al recibir los golpes la leyenda de la AAA le respondió: “¿Yo qué te hice a ti?”

Al escuchar esto, y luego de que no recibiera ningún golpe concreto de su parte, LA Park Jr entendió las palabras del estandarte de la AAA y asumió que este “odio deportivo” no le correspondía. Finalmente, entendió lo sucedido y le ofreció una disculpa al luchador, el cual aceptó sin ningún problema.

El día que LA Park y La Parka se enfrentaron en AAA

Fue en 2010 cuando la rivalidad tocó su punto más alto, pues en dicha edición de Triplemanía ambos luchadores se enfrentaron por el nombre. Al final, fue LA Park quien se quedó con el triunfo tras un martinete a su rival, aunque vale decir que el resultado fue anulado por la Comisión de Lucha Libre.