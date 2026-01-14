¡OFICIAL! Marcelo Flores es baja de la convocatoria de Canadá y está en duda su continuidad rumbo al Mundial 2026

Marcelo Flores había aparecido como una de las novedades de la Selección de Canadá para el partido de preparación de este mes de enero enfrentando a la Selección de Guatemala , pero todo ha dado un giro y el entrenador Jesse Marsch ha aceptado que una serie de errores han orillado a que el atacante sea baja y que su proyecto con el jugador se quede en duda.

El atacante fue invitado en el 2025 a sumarse a la Selección de Canadá con la firme intención de integrarlo, formar parte del grupo y de acuerdo al rendimiento poder convocarlo, debido a que tiene la nacionalidad de Canadá y de México, pero con el cuadro azteca sus llamados han sido escasos y en el cuadro de la Hoja del Maple han intentarlo seducirlo.

Entendiendo que Javier Aguirre tiene como prioridad a otro grupo de jugadores, Marcelo Flores fue llamado con Marsch para el partido ante Guatemala de este 17 de enero, pero el propio timonel ha roto el silencio sobre el motivo que lo llevó a ausentarse.

"Sí, bueno, lo de Marcelo fue idea mía intentar traerlo aquí pensando que podríamos hacer que esto fuera más como un partido de la FIFA de nivel inferior y que, aunque no hubiera hecho el cambio de federación de una sola vez, podríamos meterlo en el juego contra Guatemala. Pero cometí un error en eso y resulta que, sin importar cómo lo califiquemos, a menos que sea un partido a puerta cerrada, él no puede jugar", recalcó el estratega.

Así el estratega confirmó que a menos que el partido a celebrarse en el BMO Stadium de Los Angeles sea sin afición, el jugador no podría alinear, por lo que se acercó a Marcelo Flores para hacerse saber de la situación y lo invitó a seguir su proceso y tenerlo con la selección de Canadá.

Jesse Marsch, insistirá por poder tener a Marcelo Flores en Canadá, aunque quiere lo mejor para su futuro

"Es un poco desafortunado, obviamente; todos vimos que jugó muy bien el fin de semana y anotó dos goles. Para mí, ya sabes, he llegado a conocer a Marcelo y a su familia, y él tiene una gran decisión que tomar, una decisión familiar sobre si quiere representar a México o a Canadá. Quiero que tenga éxito, me agrada como joven, creo que tiene un gran potencial como jugador y creo que sería genial aquí con nosotros en Canadá. Pero quiero apoyarlo de la manera correcta para que tome la decisión con la que se sienta mejor, y sigo creyendo firmemente que esa podría ser Canadá", recalcó el timonel de los canadienses en plena cancha, en la que reiteró su disposición a escuchar y seguir a Marcelo rumbo al Mundial del 2026.

Este es el grupo de Canadá en el Mundial y el calendario en la fase de Grupos

Grupo B en el Mundial 2026: Canadá, Qatar, Suiza y Ganador Play-off UEFA

Partido Fecha Estadio Ciudad Canadá vs. Ganador Play-off UEFA A* Viernes, 12 de junio de 2026 Toronto Stadium (BMO Field) Toronto Canadá vs. Qatar Jueves, 18 de junio de 2026 BC Place Vancouver Suiza vs. Canadá Miércoles, 24 de junio de 2026 BC Place Vancouver