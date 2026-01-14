¡Adiós! América le da las gracias a EXTRANJERO en el que habían depositado toda su CONFIANZA

El América sigue con movimientos en este inicio de torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ahora ha dado a conocer por sus canales oficiales, que una de sus más grandes promesas en los últimos torneos, se va de Coapa, se trata de Javairô Dilrosun, delantero de los Países Bajos que ya no es considerado por André Jardine.

Te podría interesar: La IA señala al peor jugador que ha tenido el América

Javairô Dilrosun estaba en el Nido, pero nunca logró realmente rendir lo que se esperaba por lo que estuvo relegado y jugando con la Sub 21 sin que tampoco lograra despuntar, por lo que ahora América le muestra la pierta de salida para que siga su rumbo en otra escuadrea, aunque de momento es muy incierto el destino y rumores acotan que en la MLS habría un mercado interesado en ficharlo.

Ahora el europeo de 27 años deja su lugar en el cuadro americanista, tras su arribo hace un par de años en el que hubo muchas expectativas pues tenía como antecedente haber jugado en el Feeyenord y fue una apuesta de los directivos por integrar a un jugador de procedencia europea que pudiera encajar en la escuadra, algo que nunca pudo suceder con éxito.

Te podría interesar: Miguel Borja se aleja de Cruz Azul por este motivo

Javairô Dilrosun, sin pena ni gloria por el América

Améric habría pagado hace dos años, 4.5 millones de dólares por Javairô Dilrosun, y lo único que logró fue ver acción en 52 cotejos en los que anotó tres goles, luego de haber tenido toda la confianza en este atacante, se marcha del proyecto y dejando un sitio como extranjero o no formado en México.

Javairô Dilrosun además ha visto caer su calor como nunca , teniendo un valor de un millón y medio de euros, lo que llegó a ser valorado entre el 2018 y 2019 cuando con el Hertha Berlín fue una novedad y llegó a llamar la atención de equipos de prestigio en Europa y a jugar en la Selección de Países Bajos en el lejano 2018.