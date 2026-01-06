Marcelo Flores, convocado por Canadá para encarar amistosos de enero

El delantero de Tigres, Marcelo Flores fue convocado por la Selección de Canadá, lo que le da continuidad al proceso al que invitado hace unos meses integrándolo al equipo grande pensando en ser parte de la recta final del proceso para el Mundial del 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Este martes, Canadá anunció su convocatoria, para un proceso breve en el mes de enero en el que tendrán un amistoso ante Guatemala el 17 de enero que además no es Fecha FIFA, por lo que tendrán a jugadores europeos, pero sí han logrado llevar de México a Canadá al jugador que parece que podría aceptar entrar de lleno al equipo de la Hoja de Maple.

Marcelo no se había decantado por una selección, considerando que además de México y Canadá, cuenta con la nacionalidad inglesa, sin embargo en el cuadro mexicano no logró continuidad, el entrenador del cuadro norteamericano Jesse Marsch y su cuerpo técnico mantuvieron una estrecha comunicación con el futbolista de 22 años considerando su calidad y juventud, como un valor para este equipo.

El comunicado de Canadá sobre su convocatoria y el partido del mes de enero

Junto a la imagen del nombre de los convocados, Canadá explicó los planes apuntando al Mundial y el motivo de este campamento brevem detallando que ha existido un profundo trabajo para tener a los jugadores y para encontrar un rival para medirse ante Guatemala en Los Angeles.

"El equipo nombrado para enero: el "Camino a 2026" de Canadá comienza con el campamento de entrenamiento y el partido contra Guatemala Debido a que el campamento de enero se celebró fuera de la ventana oficial de la FIFA y en reconocimiento de las necesidades tanto de los jugadores como de los clubes antes de sus respectivas pretemporadas, el cuerpo técnico colaboró estrechamente con todos los clubes en la selección de las plantillas", adelanta el texto.

Recalcaron que "la mayoría de los jugadores que juegan en Europa no estuvieron disponibles debido a su participación en competiciones de clubes activas. Canadá jugará un partido internacional contra Guatemala en el Estadio BMO de Los Ángeles, California, el 17 de enero a las 19:00 hora del Pacífico. El partido se clasificará como encuentro internacional de Nivel 1 y, por lo tanto, será puntuable para la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA".

La convocatoria de Canadá para enfrentar a Guatemala el 17 de enero

Porteros



Luka Gavran (Toronto FC)

(Toronto FC) James Pantemis (Portland Timbers)

Defensas



Richie Laryea (Toronto FC)

(Toronto FC) Kamal Miller (Portland Timbers)

(Portland Timbers) Joel Waterman (Chicago Fire)

(Chicago Fire) Zorhan Bassong (Sporting Kansas City)

(Sporting Kansas City) Jahkeele Marshall-Rutty (CF Montréal)

(CF Montréal) Noah Abatneh (Atlético Ottawa)

(Atlético Ottawa) Matteo de Brienne (GAIS - Suecia*)

(GAIS - Suecia*) Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)

Mediocampistas



Marcelo Flores (Tigres UANL)

(Tigres UANL) Jonathan Osorio (Toronto FC)

(Toronto FC) Mathieu Choinière (LAFC)

(LAFC) Jacob Shaffelburg (LAFC)

(LAFC) Jayden Nelson (Austin FC)

(Austin FC) Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps)

(Vancouver Whitecaps) Shola Jimoh (Inter Toronto)

Delanteros



Jacen Russell-Rowe (Columbus Crew)

(Columbus Crew) Tiago Coimbra (Halifax Wanderers)

(Halifax Wanderers) Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)