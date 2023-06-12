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El equipo francés que se llevaría a Marcelo Gallardo

Luego de ser vinculado con el Napoli o el América, Marcelo Gallardo tendría otro candidato europeo que iría por él para la temporada 2023-24 de la Ligue 1

Marcelo Gallardo

Escrito por: Iván Alfie

El técnico argentino, Marcelo Gallardo, parece que por fin tendrá nuevo equipo, luego de dejar a River en noviembre del 2022, en donde ganó dos Copas Libertadores con los “Millonarios”, tras meses de especulaciones sobre su futuro en donde fue vinculado con grandes del fútbol europeo e incluso el América de la Liga BBVA MX, todo parece indicar que irá a la liga francesa.

Se trata del Olympique de Marsella, según información del diario deportivo AS, el entrenador argentino se habría reunido con Pablo Longoria, presidente del club francés y Alexis Sánchez en Estambul tras la final de la Champions League para negociar su contrato como nuevo técnico del club.

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El Muñeco regresará a Francia

Después de 15 años “El Muñeco” regresaría a la Liga de Francia en donde como jugador anotó 20 goles en 124 partidos, donde jugó con el Mónaco de 1999 a 2003 y en el PSG de 2006 a 2008, una liga que conoce bastante bien y ahora tendrá su primer experiencia europea como entrenador.

Gallardo además disputará la Champions League, ya que el cuadro del Marsella terminó la liga en tercer lugar por lo que entrará al repechaje de la máxima competencia europea, una gran oportunidad para el “Muñeco” de mostrarse como uno de los mejores entrenadores del continente americano en la actualidad.

Marcelo Gallardo como DT de River Plate

La clave Alexis Sánchez

Para que el dos veces campeón de la Libertadores llegue al Marsella hay un factor clave, Alexis Sánchez, el jugador chileno habría pedido al “Muñeco” Gallardo como entrenador luego de la salida de Igor Tudor, según el diario francés L’Equipe tendría que ver con la continuidad del jugador con el equipo galo.

El jugador de la “Roja” terminó contrato en el verano, por lo que una de las condiciones para extender su estadía con el club era que llevarán a un técnico de su gusto, incluso no renovará con el club hasta después de la llegada de Gallardo, hay que recordar que Alexis tiene 34 años y vive sus últimas campañas en Europa.

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