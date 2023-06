VIDEO: Uriel Antuna rechaza firmar playera de América y Chivas

El sábado 10 de junio de 2023, tras concluir el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Camerún, Uriel Antuna fue captado por las cámaras de TV Azteca Deportes firmando algunas playeras de aficionados que se dieron cita en el Estadio Snapdragon.

El atacante, se acercó a una de las primera finales del estadio y primero firmó una playera de un aficionado de Cruz Azul, después una playera verde que parecía ser de la Selección de Camerún y por último una playera de la Selección Mexicana.

En el momento en que se encontraba dando las firmas, un par de aficionados decidieron acercar sus playeras pero del equipo del América y de Chivas. Las cuales, decidió no firmar y terminó ignorando la petición.

A pesar de su pasado en el conjunto de Guadalajara y que era un partido de la Selección Mexicana, el delantero solo decidió firmar playeras que fueran de México o de la Máquina de Cruz Azul.

Uriel Antuna ha dejado en claro en varias ocasiones que se siente muy identificado con los colores celestes y desde su llegada ha tenido una conexión con la afición al tener celebraciones muy eufóricas y besando el escudo del club. Con esta nueva acción de no firmar playeras que no son del equipo, podría terminar de caerle bien a varios aficionados de la Máquina. Aunque, de igual forma, podría ser muy criticado al no firmar las otras playeras.

Los números de Uriel Antuna

Uriel Antuna a sus 25 años registra un total de 64 partidos disputados con Cruz Azul, en los que acumula 4,858 minutos. Ha marcado un total de 12 goles y ha dado ocho asistencias. Registra el doble de goles marcados que hizo con Guadalajara con dos partidos menos.

