Marcus Rashford tiene definido su futuro ¿Sigue en Barcelona?

Marcus Rashford ya se siente en casa en Barcelona. El delantero inglés, actualmente cedido por el Manchester United, no ocultó su deseo de permanecer en el club catalán más allá de junio de 2026, fecha en la que concluye su préstamo. En palabras claras y directas, el atacante dejó en claro que su presente en Cataluña lo motiva y lo impulsa a seguir creciendo como futbolista.

Rashford quiere seguir vestido de azulgrana

En el marco de un evento de la Fundación Barça por Nochebuena, Rashford habló sobre su futuro en una entrevista con Sport y fue contundente: quedarse en el Barcelona es su objetivo.

"Claro que lo que quiero es quedarme en Barça. Es un objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando lo mejor de mí", señaló el atacante, quien vive un buen momento futbolístico.

El inglés ha respondido dentro del campo. En lo que va de la temporada acumula 7 goles y 11 asistencias en 24 partidos, números que reflejan su impacto en el equipo y explican por qué se ha ganado el respaldo del entorno culé. Para Rashford, estar en Barcelona significa competir al máximo nivel: “Barça es un club enorme, fantástico, construido para ganar títulos”, afirmó.

Más allá de las estadísticas, el delantero destacó el ambiente que se vive en el Camp Nou y lo que representa vestir una camiseta con tanta historia.

"Aquí hay una presión, pero no es una presión negativa, sino esa que deseas como jugador", explicó. Para Rashford, la exigencia es un motor y no una carga: necesita estar en un club donde los objetivos sean grandes para mantenerse motivado.

La decisión, en manos del Barcelona

Aunque el deseo del futbolista es claro, su futuro todavía, no está definido. El acuerdo de cesión incluye una opción de compra que el Barcelona puede activar en cualquier momento de la temporada si decide quedarse con el jugador de manera definitiva. Sin embargo, desde la directiva se mantienen cautos.

Hace apenas tres semanas, Deco, director deportivo del club, fue claro al señalar que no es momento de tomar decisiones. "Estamos contentos con él, nos está dando bastante. Ya tendremos tiempo de decidir", comentó el directivo, dejando abierta la puerta, pero sin apresurar los tiempos.

Por ahora, Rashford prefiere enfocarse en el día a día. “Estoy en el sitio y en el entorno perfecto para seguir mi viaje como jugador de fútbol”, concluyó.

El mensaje es claro: el inglés quiere quedarse, se siente exigido, motivado y respaldado. El balón ahora está del lado del Barcelona, que deberá decidir en el próximo verano si convierte esta historia en un vínculo permanente.

